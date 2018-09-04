«روحانی» می تواند در نشست شورای امنیت پیرامون ایران سخنرانی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزمینر، «نیکی هیلی» روز سه شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قرار است ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون ایران را برعهده بگیرد.

نیکی هیلی همچنین گفت که «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران نیز می تواند در این نشست شرکت کند.

نیکی هیلی در نشست خبری سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «چنانچه نشست شورای امنیت برگزار شود، این کشور [ایران] می تواند صحبت کند. بنابراین من فکر می کنم که این به [روحانی] بستگی دارد که بخواهد صحبت کند یا خیر؛ اما باور دارم که بنا بر قوانین، او از این حق برخوردار است».

طبق ادعای نیکی هیلی، ترامپ قصد دارد در این نشست موضوع رفتارهای تهاجمی ایران در منطقه خاورمیانه (!) را مطرح کند.

نیکی هیلی خطاب به خبرنگاران مدعی شد: «دشوار بتوان کانون برخورد و کشمکشی یافت که ایران در میانه آن نباشد، و ما فکر می کنیم که این یک مشکل است و فکر می کنیم که از آنها [ایران] برای مدت زمانی طولانی غفلت شده است».

نماینده آمریکا در سازمان ملل در ادامه ادعاهای واهی خود گفت: «چیزی که بیش از هرچیز دیگر درپی آن هستیم، این است که ایران را به مسیر اصلی جامعه بین المللی وارد کرده و به کشوری تبدیل کنیم که می خواهد به اقدامات خوب در جهان بپردازد. اما هم اکنون شاهد یک چنین چیزی نیستیم!»