جاروبرقی های رباتی محبوب ترین لوازم خانگی هوشمند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این موسسه پیش بینی کرده میزان خرید ربات های جارو برقی در آینده ای نه چندان دور افزایش چشمگیری می یابد و علت این امر رضایت از آنهاست.

بر طبق آمار منتشر شده توسط نیتورباتیکس، ۹۳ درصد از خریداران ربات های جارو برقی از عملکرد آنها راضی یا به طور کامل راضی هستند.

۷۷ درصد گفته اند خرید این محصول باعث شده آنها در خانه هایی تمیزتر زندگی کنند. ۷۲ درصد معتقدند عملکرد این ربات ها باعث شده بهداشت در منازلشان بیشتر شود و ۷۲ درصد هم با این گزاره که استفاده از ربات های جارو برقی زندگیشان را تغییر داده موافق بوده اند.

این موسسه جزئیات بیشتری را در مورد نتایج تحقیق خود یا شیوه انجام آن اعلام نکرده، ولی توضیح داده که بررسی مذکور بر روی تولیدات متنوع چندین شرکت سازنده ربات های جارو برقی انجام شده و محدود به تولیدات نیتو روباتیکس نبوده است.

از جمله دیگر تولیدکنندگان مشهور ربات های جارو برقی می توان به آی ربات، دایسون، آی لایف، سامسونگ، اکوواکس، یوجین، میترونیکس، ال جی، میتاپو، فیلیپس، پاناسونیکِ شارپ، میله و هیوارد اشاره کرد.