به گزارش خبرنگار مهر، مهدی درخشان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر با اشاره به اینکه ۴۲ میلیون نفر در کشور بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: تامین اجتماعی نقش مهمی در افزایش خدمات درمانی در سطح کشور داشته است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: راه اندازی درمانگاه ها و بیمارستان های مختلف توسط این تامین اجتماعی نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی در سطح کشور داشته است.

وی اظهار داشت: ماهانه هفت هزار میلیارد تومان از درآمد سازمان تامین اجتماعی در کشور هزینه می شود که این امر نقش مهمی در افزایش خدمات درمانی در سطح کشور دارد.

راه اندازی ۲۸ مرکز درمانی در کشور

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت تدبیر و امید نقش مهم در افزایش خدمات درمانی در سطح کشور داشته است و به همت دولت یازدهم دوازدهم شش بیمارستان در سطح کشور راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: ۲۸ مرکز درمانی در سطح کشور راه اندازی شده است.

توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم از مهمترین اولویت های تامین اجتماعی است

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: توسعه درمانگاه ها و بیمارستان های تامین اجتماعی از مهمترین اهداف این سازمان است.

وی با بیان اینکه تجهیزات بیمارستان های تامین اجتماعی افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش تجهیزات بیمارستان ها و بهره گیری از تجهیزات مدرن پزشکی و بیمارستانی از دیگر برنامه های سازمان تامین اجتماعی است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه توسعه خدمات درمانی در مناطق محرم از مهمترین اولویت های سازمان تامین اجتماعی است، بیان کرد: تلاش های بسیاری زیادی در استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه خدمات درمانی توسط تامین اجتماعی انجام شده است.