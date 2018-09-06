به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی صبح امروز پنجشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه نگاه سازمان تامین اجتماعی به سمتی هدایت شده که تعامل همه جانبه برقرار شود، اظهار داشت: به هر روی شرایط موجود در سازمان تامین اجتماعی به تبع وضعیتی که داریم و متاثر از فضای اقتصاد و تولید نامطلوب است.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ میلیارد در ماه هزینه داریم و مستمری می دهیم و این در حالی است که متوسط درآمد ما ۷۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: میزان بدهی کارگاه های استان از سال ۹۰ تاکنون از ۴۰ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد رسیده است.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه ۶۰ هزار مستمری بگیر بازنشسته و ۷۵۰ هزار نفر تحت پوشش داریم، یعنی بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان از تامین اجتماعی خدمات می گیرند، ادامه داد: خیلی از کارگاه ها می توانستند از مصوبه بخشودگی جرایم استفاده کنند اما اقدامی نکردند.

جهانی با بیان اینکه متاسفانه خیلی از کارگاه ها از جمله پارسیلون که ۴۰ میلیارد بدهی داشت و ۲۰ میلیارد از بدهی آن شامل بخشودگی می شد استقبالی نکردند، تصریح کرد: انتظار است کسانی که بدهی بیمه ای دارند مراجعه کنند، ما از همه ساز و کارها استفاده می کنیم تا مشکلات این عزیزان حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه متاسفانه شاهد مطالبات غیرحق و اعتراضات بی رویه و غیرقانونی در استان هستیم، افزود: نباید تجمعات غیرقانونی نهادینه شود، شوراها و حتی سازمان های مردم نهاد و کانون های کارگری و کارفرمایی به جای اینکه روند را قانون مند کنند بانی تجمعات غیر حق هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان ادامه داد: به هیچ وجه نمی توان فردی که ۵ سال سابقه دارد را بازنشسته کرد، باید روی قانونمند کردن جامعه کار کنیم.