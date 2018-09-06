به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی‌ قمی در سیزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان یزد که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ تعاون باید در جامعه ترویج شود و لازم است شرایطی مهیا شود که مردم به سمت تعامل و مشارکت در برنامه های اقتصادی پیش بروند.

وی بیان کرد: به طور قطع اشاعه تعامل و مشارکت هماهنگ بین اقشار مختلف جامعه، ظرفیت‌های موجود در کشور را شکوفا می کند و نتایج مفید اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.

زمانی قمی ادامه داد: تعاونی‌ها می‌توانند نقشی بسیار مهم در تولید، ایجاد اشتغال و توسعه و بهره‌وری اقتصاد کشور داشته باشند ضمن اینکه نقش تعاونی‌ها در مهار تورم و گرانی غیرقابل انکار است.

استاندار یزد با اشاره به اینکه گمشده جامعه بشریت امروز، اخلاق است و از یک جامعه اخلاقی و نه‌تنها در عرصه اقتصاد بلکه در همه عرصه‌ها تعاون به وجود می‌آید، تصریح کرد: امروز افرادی که استقلال کشور ما، نهضت ما و تثبیت انقلاب را در سال جاری نشانه گرفتند و آن را نمی‌پسندند، فقط از راه درست عمل کردن، تدبیر کردن، اخلاقی کردن جامعه و درست اداره کردن می‌توان آن‌ها را تسلیم کرد.

زمانی ‌قمی با بیان اینکه تعاونی‌ها در فرآیند رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر مهم و بسزایی در جامعه دارند، اظهار داشت: ما ایرانیان که افتخار داریم الگو و اسوه‌ ما حضرت علی (ع) است بنابراین به اسطوره نیاز نداریم و از یک جامعه اخلاقی سیاست اخلاقی، دین اخلاقی و سیاست دینی به وجود می‌آید.

وی تصریح کرد: دشمنان امروز اقتصاد کشور ما را نشانه گرفته اند زیرا می دانند از این مسیر می توانند به استقلال کشور ما لطمه وارد کنند و همگان می دانند که هدف اصلی آنها نظام اسلامی است اما باید در برابر این مشکلات به گونه ای رفتار کنیم که متوجه استقامت و خستگی ناپذیری ما باشند.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: بدیهی است که با اتحاد، اخلاق، همدلی و تلاش می توانیم دشمنان را تسلیم و خسته کنیم اما لازم است روحیه نا امیدی را از جامعه بزداییم و اتحاد و همدلی و اخلاق را تقویت کنیم.