آلبوم «ایران من» شجریان و پورناظری سرانجام منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «ایران من» به آهنگسازی سهراب پورناظری و خوانندگی همایون شجریان روز پنجشنبه پانزدهم شهریور در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. این در حالی است که همراه با انتشار این آلبوم تمبر یادبودی نیز برای مخاطبانی که از طریق شرکت پست نسبت به خرید این اثر اقدام کرده اند ارسال شده است.

«ایران من»، آوازِ «راه بی پایان»، «خوب شد»، «قلاب»، «مرگ اسفندیار»، «ابر بهار» و «اسفند، نوروزخوانی و نوروز» از جمله قطعاتی هستند که در آلبوم «ایران من» به خوانندگی همایون شجریان و هم خوانی اشکان کمانگری، مهرداد ناصحی، آیین مشکاتیان گنجانده شده است. در تازه ترین اثر مشترک همایون شجریان و سهراب پورناظری از اشعارِ شاعرانی چون فردوسی، سعدی شیرازی، خواجه شمس الدین محمد، اسحاق انور، پوریا سوری و اهورا ایمان بهره گرفته شده است.

در این اثر دل‌نیا آرام به عنوان خواننده‌ سوپرانو حضور دارد. ضمن اینکه تهمورس پور ناظری نوازنده تار، آزاد میرزاپور نوازنده عود، حسین رضایی نیا نوازنده دف، مهیار طریحی نوازنده سنتور و بم سنتور، آیین مشکاتیان نوازنده تمبک، کوزه، کاخن و ضرب زورخانه، آرشاک ساهاکیان نوازنده دودوک و کلارینت، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولن سل، پیام جوانی نوازنده بم تار، سهراب پورناظری نوازنده کمانچه، سه تار و دیوان گروه نوازندگان سازهای ایرانی را تشکیل می دهند.

استفانی بیبو، سارا چازین، تینگ نینگ هو نوازندگان ویولن اول، فیلیپ برزینا، کیتلین مک شری، کشی الیوت نوازندگان ویولن دوم، سمسون ون لون، جیمز جافه، گابریل بیستلین نوازندگان ویولون سل، رابرت مک کارتی نوازنده کنترباس و کاتلین اسمیت- فرانکلین نوازنده فرنچ‌هورن نیز گروه نوازندگان سازهای غربی را تشکیل می دهند.