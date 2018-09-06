سهم ۷ درصدی تعاونی ها از اقتصاد/ مشکل اصلی تامین نقدینگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطیع جهانی، در مصاحبه با رادیو گفتگو در خصوص جایگاه و کارکرد تعاونی ها در اقصاد ایران، اظهار داشت: نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه جوامع نیز باید معطوف به رشد اقتصادی آنها باشد که این امر با تاکید بر ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی صورت می گیرد.

وی افزود: حوزه تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور بر اساس ماده ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در اوایل سال ۹۰ به منظور تبیین سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوصی سازی بخش های دولتی تدوین شده است.

معاون برنامه ریزی اتاق تعاون ایران گفت: در حوزه جهانی در کشورهای مختلف آمار مشارکت تعاونی ها در اقتصاد بسیار بالاست و نزدیک به سه میلیون شرکت تعاونی با عضویت یک میلیارد و ۲۰۰ هزار نفر در جهان برای ۲۵۰ میلیون نفراشتغال ایجاد کرده اند.

مطیع جهانی ادامه داد: حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت شاغل در جهان در بخش تعاون مشغول به کار هستند که این رقم قابل توجهی است و این امر بیانگر اعتقاد جهانی به حوزه تعاون برای رشد اقتصاد است.

وی بیان کرد: تا پایان ۶ ماهه سال ۹۶ حدود ۹۳ هزار تعاونی فعال با عضویت ۱۰ میلیون نفر داشتیم که اشتغالزایی در این بخش در همین مدت حدود یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر در کشور بوده است.

مطیع جهانی توضیح داد: ما در کشور ۵۲ درصد تعاونی های تولیدی، ۱۷ درصد تعاونی ها توزیعی و ۳۱ درصد تعاونی های خدماتی داریم.

وی یادآور شد: در بیشتر رشته فعالیت های اقتصادی در سطح کشور مخصوصا در حوزه فعالیت های کشاورزی ۷ درصد از تولید شیر، ۱۸ درصد تولید گوشت، ۲۲ درصد از تولید مرغ، ۱۱ درصد تولید تخم مرغ، ۱۹ درصد تولیدات باغی ، ۹۰ درصد امور صید و صیادی و حدود ۶ درصد از تولید عسل کشور مربوط به تعاونی ها می شود.

معاون برنامه ریزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در مباحث دانش بنیان نیز تا پایان مرداد ماه سال ۹۷، ۱۶۱ شرکت تعاونی دانش بنیان فعال در کشور داشته ایم که دو هزار ۲۸۷ نفر عضو این تعاونی ها هستند و میزان ۷ میلیارد ریال هم رقم سرمایه گذاری در این تعاونی ها بوده است.

مطیع جهانی تاکید کرد: در قانون سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور ۲۵ درصد است اما متاسفانه تعاونی حدود ۷ درصد از این سهم را به خودشان اختصاص داده اند و این امر ناشی از این است که در کشور به روح تعاون و فرهنگ سازی در این زمینه توجه نشده است.

وی در پایان گفت: مشکل عمده تعاونی ها در تامین نقدینگی است اگر بتوانیم از طریق جذب سرمایه برای افزایش توان اقتصادی شرکت ها حمایت دولت را داشته باشیم قطعا می توانیم در حل معضلات اقتصادی جامعه موفق تر عمل کنیم.