کشف بیش از یک تن تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه شبانه روزی با سوداگران مرگ، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دلگان با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس ایرانشهر از فعالیت یک باند بزرگ قاچاق مواد افیونی مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، روز گذشته ۲ دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و یک دستگاه نیسان وانت متعلق به اعضای این باند در محور «ایرانشهر-دلگان» از سوی پلیس شناسایی که قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران انتظامی با آنها درگیر و از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودروها متواری شدند.

وی گفت: در این عملیات مشترک، جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن دستگیری یکی از قاچاقچیان در بازرسی از خودروها ۹۵۷کیلو و ۲۱۰ گرم تریاک را کشف کردند.

سردار قنبری خاطر نشان کرد: در همین راستا روز گذشته پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان زابل نیز ضمن دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای، ۵۱ کیلوگرم تریاک در بازرسی از خودرو پراید وی کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا، گفت: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور کامل در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.