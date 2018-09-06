اقدام برای آمدن سرباز هخامنشی به وطن/آتش گرفتن تاریخ برزیل

ه گزارش خبرنگار مهر در این هفته نقش برجسته سر سرباز هخامنشی در سازمان ملل به سفیر ایران تحویل داده شد. این خبر را غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل داد و گفت: این اثر ۹۰ سال پیش در ایران کشف شد، اما چند سال بعد به سرقت رفت و تلاش های ایران برای بازگرداندن آن بی نتیجه ماند تا اینکه سال گذشته این نقش برجسته در حراجی نیویورک به فروش گذاشته شد و ایران نیز از این موضوع شکایت کرد. اکنون این نقش برجسته با رای دادستانی نیویورک به نماینده ایران در سازمان ملل تحویل داده شد.

علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز پیرو این موضوع گفت: طی روزهای آینده شرایط برگشت این اثر را به کشور فراهم خواهیم کرد تا در جای اصلی خود در ایوان جنوبی کاخ شورا در تخت جمشید قرار بگیرد.

در این هفته، جامعه موزه داران جهان دچار یک خسران شد. موزه ملی برزیل در آتش سوخت و بیش از ۹۰ درصد آثار آن نیز از بین رفت. مقامات کشور برزیل و ایکوم جهانی اظهارتاسف کردند در پی آن موزه داران ایرانی نیز از شرایط موجود در موزه های ایران و احتمال تکرار این فاجعه در ایران اظهار نگرانی کردند.

این هفته، اداره کل میراث فرهنگی فارس از واگذاری ۲۸ خانه تاریخی در بافت تاریخی شیراز به بخش خصوصی خبر داد. آگهی مزایده این خانه های تاریخی در روزنامه منتشر شده است.

سازمان میراث فرهنگی این بار باز هم یکی از مدیران منطقه آزاد کیش را به سازمان میراث فرهنگی آورد. خیاطان با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون توسعه مدیریت منصوب شد.

این هفته باز هم از موزه های متفاوتی خبر رسید که تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند از جمله موزه نقاشی پشت شیشه و کوشک احمد شاهی کاخ نیاوران که به مدت یک ماه به دلیل انجام تعمیرات تعطیل خواهد بود.

در این هفته، رئیس سازمان میراث فرهنگی پیرو شایعات مطرح شده درباره ماجرای گردشگران عرب در مشهد گفت: دادستانی به این موضوع ورود کرده و مطالب عنوان شده توسط آن فرد صحت نداشته است. البته که هر زمانی ورود گردشگران عرب به ایران زیاد می شود، چنین موضوعات و حواشی توسط برخی افراد ایجاد خواهد شد.