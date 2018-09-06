به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی شامگاه پنجشنبه در مراسم نکوداشت «محمدرضا حافظی» خیر مدرسه ساز با اشاره به اینکه خدا را شاکرم امروز این توفیق را خداوند به همه ما عنایت کرد که در تکریم و احترام به یکی از چهره های ماندگار شهرمان «محمدرضا حافظی» و زحمات ایشان به ویژه در تجدید بنای ماندگار دبیرستان امام خمینی(ره) بروجرد این مراسم را برگزار کنیم، اظهار داشت: از حضور وزیر آموزش و پرورش و استاندار لرستان در این مراسم تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه تجلیل از بزرگان و تکریم آن ها یک فرهنگ اسلامی است، تصریح کرد: خرسندم که در شهرم بروجرد مردم فهیم و قدرشناس، این تجلیل را به عمل آورند، این اقدام به عنوان فرهنگی والا در همه کشور ادامه یابد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تجلیل از بزرگان دستور اسلامی و فرهنگ اهل بیتی است و توصیه های فراوانی در این زمینه شده است، افزود: پدر محمدرضا حافظی، حاج مصطفی حافظی نیز در آن زمان که در لرستان برقی وجود نداشت کارخانه تولید برق را وارد کرد، کارخانه آرد را احداث کرد، به تمام معنا خیر بود.

بروجردی با اشاره به اینکه محمدرضا حافظی به عنوان یک فرد متمکن می توانست زندگی مرفهی برای خود داشته باشد، این همه تلاش و زحمت در این سن که رهبری در زمانیکه آقای حافظی گزارش عملکرد خیرین مدرسه ساز را ارائه فرمودند «شما یک بار دیگر عمر دیگری را آغاز کرده اید» این یعنی زندگی نو، با این تلاش و دید وسیع و همت بالا از این شهر به آن شهر همسنگ دولت صدها میلیارد پول جذب کردن و مدرسه ساختن خیلی ارزش دارد.

وی با بیان اینکه از همه خیرین مدرسه ساز واقعا تشکر می کنم به خاطر همت والای آن ها در این امر بسیار مهم و تاثیر گذار، تصریح کرد: امیدواریم روزی در شهر و استان و کشور خود ریشه کن شدن بی سوادی را جشن بگیریم، تلاش زیادی شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش داریم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بناهای حاکمیتی و مدارس باید بنا پایدار باشد، با این فرهنگ مبارزه کنیم که ۲۰ سال می گذرد می گویند بنا کلنگی شده است، افزود: ساختمان دوره صفوی بعد از ۴۰۰ سال پابرجا است، خانه معمولی حداقل باید ۵۰ سال کار کند و اسم کلنگی روی آن نیاید، در غیر این صورت اتلاف منابع است.

بروجردی با اشاره به اینکه چندین بار از دبیرستان امام خمینی(ره) بازدید داشته ام، آقای حافظی خیلی زحمت کشیدند برای بازسازی و بالغ بر ۲ میلیارد در این بنا هزینه کردند، ادامه داد: چهره های برجسته ای اینجا تربیت شدند، دکتر آیتی که ترجمه قرآن ایشان جزو بهترین ها است و ۵۰ تا ۶۰ عنوان تالیفات دارند اما غریبانه به رحمت خدا رفتند، در خانه ای کوچک در تهران پارس، ما بروجردی ها غفلت کردیم در مورد ایشان، در مورد دکتر شهیدی و زرین کوب هم غفلت کردیم، اما به هر روی همین که این روند تجلیل از بزرگان آغاز شده جای تقدیر دارد، این فرهنگ را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه در مورد کاربرد ساختمان خیلی مشورت شد، برخی می گفتند نمایشگاه باشد، برخی گفتند مدرسه باشد؛ تصریح کرد: ما چهره های ماندگار فراوان داریم، از حضرت آیت الله بروجردی که بروجرد در همه جای دنیا به نام ایشان شناخته شده تا چهره های درخشان علمی و ادبی مثل اوستا، زرین کوب و ...؛ در هر اتاقی از مدرسه به لحاظ اینکه دانش آموز بروجردی امروز بداند گذشتگان و بزرگان چه کردند، غرفه ای را به نام هر یک از بزرگان بروجرد اختصاص دهیم، تالیفات، زندگی و سبک زندگی آن ها آورده شود تا دانش آموزان با این چهره آشنا شوند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید نسل فعلی با بزرگان آشنا شود و تشویق شود، این نسل را باید مجدد تجدید و تربیت کنیم.