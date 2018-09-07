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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان:

۴۳ هزار مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در استان زنجان هستند

۴۳ هزار مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در استان زنجان هستند

زنجان-مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: ۱۸۰ هزار بیمه‌شده اصلی و ۴۳ هزار مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در استان زنجان در سه حوزه درمان، بیمه و سرمایه‌گذاری خدمات دریافت می‌کنند.

مسعود علیا ری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۸۰ هزار بیمه‌شده اصلی و ۴۳ هزار مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در استان زنجان در سه حوزه درمان، بیمه و سرمایه‌گذاری خدمات دریافت می‌کنند.

وی از ارائه ۱۸ نوع خدمت در تأمین اجتماعی استان زنجان  خبر داد و گفت: هرچه میزان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیشتر باشد، میزان آسایش و رفاه اجتماعی مردم هم به‌تبع افزایش می‌یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس اینکه این سازمان یک سازمان غیردولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست، بنابراین دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند با هیچ‌یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی ادغام شود.

علیا ری یاد آور شد:  استان زنجان هفت شعبه دائم تأمین اجتماعی و چهار شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند.

وی گفت: بودجه امسال تأمین اجتماعی استان زنجان در حوزه درمان و خدمات هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در خصوص پرداخت غیرحضوری حق بیمه  در استان زنجان، گفت: اجرای خدمات الکترونیکی به منظور رضایتمندی افراد و تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمه‌شدگان از اقدامات سازمان است.

کد مطلب 4396160

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