آمریکا فهرستِ ادعایی انبارهای تسلیحات شیمیایی سوریه را منتشر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا» روز پنج شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا باید فهرست تأسیساتی را که مدعی است محل ذخیره و نگهداری تسلیحات شیمیایی در سوریه است، منتشر کند و به «سازمان منع تسلیحات شیمیایی» (OPCW) اجازه دهد که این مکانها را مورد بازرسی قرار دهد.

نبنزیا همچنین گفت: «ما برای همکاران آمریکایی خود یک پیشنهاد ویژه داریم. آیا امکان دارد فهرست اهدافی را که گفته می شود پنتاگون برای حملات هوایی تروئیکا (آمریکا، بریتانیا، فرانسه) تعیین کرده است، بیان کنید!»

نماینده دائم روسیه در ادامه افزود: «اگر از دیدگاه شما اینها [اهداف] به انبار و استفاده از تسلیحات شیمیایی مرتبط هستند، پس به منشور سازمان ملل احترام بگذارید و آنها را به سازمان منع تسلیحات شیمیایی ارجاع دهید تا در مورد آن تحقیقات لازم را انجام دهند».

گفتنی است که وزارت دفاع روسیه پیش از این گزارش داد که تروریستهای عضو گروه «تحریر الشام» (وابسته به سازمان تروریستی جبهه النصره) به منظور متهم ساختن نیروهای دولتی سوریه به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان، برای انجام یک عملیات تحریک آمیز در استان ادلب سوریه آماده می شوند؛ این در حالی است که دولتهای بریتانیا، آمریکا و فرانسه در ماه آگوست اعلام کردند که آنها «به هرگونه استفاده مجدد از تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه به طور مقتضی واکنش نشان خواهند داد».

لازم به ذکر است که استان ادلب در غرب سوریه تنها پناهگاه بجا مانده برای تروریستها در کشور سوریه است. «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه پیشتر تأکید کرد که آزادسازی استان ادلب در زمره اولویتهای عملیاتی ارتش سوریه قرار دارد.

«ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه نیز خاطرنشان کرد که هشدارهای واشنگتن «عزم و اراده مردم سوریه و طرحهای ارتش سوریه برای پاکسازی ادلب و همچنین پایان دادن به تروریسم در این کشور» را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.