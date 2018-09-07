به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی درباره وضعیت انتقال تیم سیاه جامگان و واگذاری امتیاز این تیم گفت: سیاه جامگان بدهی زیادی دارد و واقعا شرایط سخت است. من جلساتی با شهردار مشهد و مسئولان شورای شهر داشته ام. آنها قول دادند به خاطر تماشاگران کمک کنند. سیاه جامگان هنوز تماشاگران خودش را دارد چون همان تیم ابومسلم است ولی متاسفانه نمی توان اسم ابومسلم را روی آن گذاشت.

رئیس کمیته انتقالی باشگاه سیاه جامگان تاکید کرد: من روز شنبه جلسه ای را با یک اسپانسر دارم. اگر توافق کنیم و مسائل مالی حل شود که هیچ وگرنه تیم را منحل می کنیم. یعنی شرایطش را نداریم که بدهی ها و پول بدهیم و در مسابقات شرکت کنیم.

عزیزی ادامه داد: این تیم همین الان بدهی های زیادی دارد. از جمله بدهی به آقای میثاقیان که باید تا دو هفته دیگر پرداخت شود. اگر نتوانیم مشکل مالی را حل کنیم همان بهتر که در مسابقات شرکت نکنیم و حذف شویم. تا این لحظه هم مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال محبت کردند تا سیاه جامگان از لیگ دسته اول کنار نکشد ولی همانطور که گفتم اگر اتفاقی نیافتد همان بهتر که تیم حذف شود.

وی در پایان گفت: اگر تیم تا همینجا هم کار کرده است به خاطر فشار تماشاگران است. من هم به خاطر تماشاگران اینجا هستم؛ نه حقوقی می گیرم و نه قرارداد دارم.