نشست سران ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه دقایقی پیش به طور رسمی در سالن اجلاس سران در تهران آغاز شد.



حجت الاسلام حسن روحانی در آغاز این نشست به طور رسمی از ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهور روسیه و ترکیه استقبال کرد و سپس روسای جمهور عکس یادگاری انداختند.



سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه پیش از این نیز در آذر سال ۹۶ در سوچی روسیه و ۱۵ فروردین سال ۹۷ در آنکارا به رایزنی‌های سه جانبه و بررسی آخرین تحولات سوریه پرداخته بودند.



نشست‌های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، حلقه تکمیل کننده نشست‌های مذاکرات صلح آستانه است که تاکنون ۱۰ دور از آن برگزار شده است.



نحوه مبارزه با تروریست‌ها،‌ چگونگی کمک به دولت مشروع سوریه، راهکار تداوم کمک‌های انسان‌دوستانه و چگونگی پایان دادن به بحران سوریه مهم‌ترین محورهای مذاکرات آستانه و نشست‌های سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بوده است.