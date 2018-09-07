به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره‌وری ایران، علی اکبر اولیاء گفت: در این گزارش روش مورد استفاده برای سنجش شاخص‌های بهره‌وری به همراه نتایج حاصل از این محاسبات و تحلیل‌های آماری مرتبط با آن ارائه شده است.

وی در ادامه گفت: بر این اساس، آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سنجش شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد و ۹ فعالیت اقتصادی گردآوری و پالایش شده و براساس روش‌های استاندارد، نسبت به سنجش شاخص‌های بهره‌وری اقدام شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه این سازمان با توجه به مأموریت‌های خود، برنامه جامع بهره‌وری کشور و ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تکالیفی را نسبت به پایش و سنجش بهره‌وری برعهده دارد، یادآور شد: بدین ترتیب سازمان ملی بهره‌وری ایران با مشارکت مراکز آماری کشور به صورت سالانه اقدام به سنجش و ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان و فعالیت‌های اقتصادی می‌کند.