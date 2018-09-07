محمد فوقانی بهترین عکاس سال سینمای ایران شد/ تجلیل از پنج سینماگر

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران، امشب جمعه ۱۶ شهریورماه برگزار شد.

نیکی کریمی دبیر چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران در آغاز مراسم برای خیرمقدم به مهمانان متن کوتاهی قرائت کرد و گفت: ایستادن و کار کردن با وجود مشکلات این روزها ممکن است به پوست کلفتی تعبیر شود اما معتقدیم این جمع ها از منبعی لایزال بهره می گیرد و آن عشق است؛ عشق به سینما و هر آنچه می آفریند.

کریمی تاکید کرد: همه این دورهمی‌ها چه جشن و چه بزرگداشت و هر عنوان دیگری، در واقع از همین عشق سرچشمه می‌گیرد.

اجرای این برنامه را سروش صحت برعهده داشت و پس از صحبت‌های کریمی، کلیپ سه دوره گذشته جشن عکاسان و نیز کلیپ آماده سازی جشن چهارم پخش شد.

در ادامه پس از پخش کلیپی از درددل های امیر عابدی عکاس سینما درباره فقدان امنیت اقتصادی و اعتباری در صنف عکاسان سینمای ایران، با حضور حسن فتحی و حمید محبی از این عکاس باسابقه سینمای ایران تجلیل شد.

حسن فتحی در این بخش در سخنان کوتاهی گفت: هر کدام از ما در مقام فیلمسازی در سینما و تلویزیون با عکاسان بسیاری کار کرده ایم. برای من در این میان همکاری با امیر عابدی تجربه ویژه تری بوده است؛ عکاسی که هم عکس‌های فوق العاده ای می‌گیرد و هم حضورش را در حین کار احساس نمی‌کنید.

در ادامه کلیپی از کامبوزیا پرتوی پخش شد که طی آن این کارگردان و فیلمنامه نویس باسابقه از اهمیت جایگاه عکس در تاریخ سینما گفت.

سپس فرهاد توحیدی، محمدمهدی عسگرپور و رضا کیانیان برای تجلیل از کامبوزیا پرتوی روی صحنه آمدند.

توحیدی و عسگرپور در این بخش از اهمیت حضور پرتوی در سینما گفتند و رضا کیانیان هم ضمن اشاره به علاقه اش به کارنامه سینمایی کامبوزیا پرتوی گفت: این سنتی که انجمن عکاسان گذاشته و هر سال از نمایندگانی از صنف های دیگر اعم از فیلمساز و بازیگر و غیره هم تجلیل به عمل می آورد، سنت بسیار زیبایی است.

مرتضی شایسته تهیه کننده سینما هنرمند دیگری بود که آیین بزرگداشت او با حضور حمید نعمت الله، افشین هاشمی و رضا مهاجر برگزار شد. شایسته در کلیپی که از او پخش شد از اهمیت عکاسی فیلم در فرآیند تبلیغات و اقتصاد سینما گفت.

نعمت الله ضمن تبریک به عکاسان سینمای ایران گفت: همیشه دوست داشتم در سینما عکاس باشم و فکر می‌کنم انتخاب جذاب تری برای کار بود.

این کارگردان سینما در ادامه با اشاره به اینکه «وقتی حرف از حرفه ای بودن در سینما باشد حتما یکی از ستون های استوار آن مرتضی شایسته است» لوح بزرگداشت را قرائت و آن را به مرتضی شایسته اهدا کرد.

پخش کلیپ بزرگداشت زنده یاد عزت الله انتظامی بخش بعدی برنامه بود.

گوهرخیراندیش بازیگر پیشکسوت سینمای ایران در بخش بعدی با حضور مجتبی راعی، محمد متوسلانی و محمدحسین مهدویان تجلیل شد.

خیراندیش در ابتدا، صحبت خود را با این جمله آغاز کرد که یاد استادم عزت الله انتظامی همیشه جاودان و ماندگار است.

وی در ادامه جشن عکاسان را به عکاسان سینمای ایران تبریک گفت.

مجتبی راعی هم در سخنان کوتاهی گفت: بعضی فیلم‌ها عکس‌های بهتری از فضای بصری خودشان دارند. بعضی نقش های گوهر خیراندیش هم همین طور است که در مواردی از کل فیلم بهتر و ماندگارتر است.

بزرگداشت ابوالفضل پورعرب بخش بعدی جشن عکاسان سینمای ایران بود که با پخش کلیپی از خاطرات او از عکاسان فیلم‌هایی که در آنها بازی کرده بود برگزار شد.

سعید سهیلی، محمدحسین حقیقی و خسرو دهقان برای بزرگداشت پورعرب روی صحنه آمدند.

سهیلی در سخنانی گفت: ما روی پرده سینما یا بازیگر می بینیم یا سوپراستار یا آرتیست و گاهی هر سه. سینمای ایران خوشبختانه از جنبه بازیگر رنج نمی‌برد. کلکسیونی از بازیگران رنگارنگ چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه در پس از انقلاب داشته ایم. سینمای ایران اما همواره از نداشتن سوپراستار و آرتیست رنج می‌برد.

سهیلی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم دنبال سوپراستار و آرتیست بگردیم باید چراغ بردایم و بگردیم. به خصوص در سال‌های پس ازانقلاب که یک جمشید آیا را بعنوان آرتیست داشتیم و یک ابوالفضل پورعرب را بعنوان سوپراستار. پورعرب کاکل سینمای ایران در عرصه بازیگری در سال‌های پس ازانقلاب است.

در بخش دیگری از آیین چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران، شهاب الدین عادل، هوشنگ گلمکانی و مرتضی پورصمدی بعنوان هیات داوران جشن روی صحنه آمدند. گلمکانی در این بخش بیانیه هیات داوران را قرائت کرد.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده بود در جشن چهارم هیات انتخابی در کار نبوده و کلیه آثار داوری شده اند.

در ادامه اردلان آذری عکاس فیلم «امیر» بعنوان استعداد برتر از میان عکاسان غیرعضو در انجمن عکاسان سینما معرفی شد.

سپس امید صالحی عکاس فیلم «درساژ» و حسن هندی برای فیلم «پاسیو» بعنوان نامزدهای این دوره تجلیل شدند.

بنابر رای هیات داوران امیرحسین شجاعی برای فیلم «اتاق تاریک» و سمیه جعفری برای فیلم «کشتی آلان» موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

محمد فوقانی برای فیلم «سوتفاهم» تندیس برگزیده چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران را از آن خود کرد.

هنرمندانی همچون ابوالفضل پورعرب، رضاکیانیان، سعید سهیلی، فرهاد توحیدی، بابک کریمی، حسن فتحی، محمدحسین مهدویان، حمید نعمت الله، افشین هاشمی، گوهر خیراندیش، مجتبی راعی، محمدمهدی عسگرپور، احمدرضا معتمدی، سهیلا گلستانی، امیرحسین رستمی و... از سینماگران حاضر در این مراسم بودند.

علاقمندان از ١٧ الی٢١ شهریور می‌توانند از ساعت ١٥ تا ٢٠ از نمایشگاه بهترین عکس‌های سال سینمای ایران در گالری «سلام» بازدید کنند.

چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران با حمایت خانه سینما و مجموعه سام سنتر برگزار شد.