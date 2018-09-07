به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی غروب جمعه در جلسه تعیین تکلیف جنگل ابر شاهرود با حضور دستگاه‌های مرتبط اجرایی به میزبانی منابع طبیعی در این جنگل، بابیان اینکه طی چهل سال گذشته نتوانستیم استفاده بهینه و احسن را از ظرفیت خدادادی گردشگری و جنگل ابر داشته باشیم، ابراز داشت: ایجاد برنامه‌ریزی جامع برای حفظ جنگل ابر شاهرود ضروری است.

وی افزود: در ایام تعطیل خودروها بدون برنامه‌ریزی مناسب در جنگل ابر حضور دارند که برای سامان دادن جمعیت آن‌ها و تأمین حداقلی بهداشت گردشگران اقدام درخوری صورت نگرفته است از سوی دیگر مشکل سنگلاخی مسیر باعث وارد شدن خسارات به خودروها شده و حضور گردشگر را در اینجا کمرنگ می‌کند.

ضرورت حفظ جنگل و محیط زیست

عضو خانه ملت بابیان اینکه عدم داشتن برنامه جامع برای حفظ طبیعت و محیط‌زیست جنگل ابر شاهرود مشهود است، ابراز داشت: نتوانستیم با برنامه‌ریزی ضمن عدم تخریب بالا از طبیعت حظ لازم را ببریم.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: در ایام تعطیل بالغ‌بر دو هزار خودرو که اکثریت با عشق و علاقه دیدار از منطقه در جنگل ابر حضور دارند، به چشم می‌خورد که در بازگشت از عملکرد مسئولان که موظف به تأمین امنیت، بهداشت و محیط‌زیست منطقه هستند، به‌شدت منتقدند.

وی افزود: اگر بتوانیم برنامه‌ریزی جامع را برای جنگل ابر شاهرود تنظیم کنیم می توانیم شاهد ورود هزاران گردشگر باشیم و ضمن آن مردم روستاهای اطراف را با ایجاد اشتغال از رونق اقتصادی برخوردار کنیم.