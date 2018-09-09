به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع وابسته به وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور قطع ۲۵ میلیون دلار کمکی را که به بیمارستان‌های قدس شرقی اختصاص داشت؛ صادر کرده است.

ترامپ اوایل سال جاری میلادی (۲۰۱۸) دستور بازنگری در کمک‌های اعطایی به فلسطین را صادر کرد. بهانه وی برای چنین کاری تضمین تطابق نحوه هزینه کمک‌های ارائه شده با منافع ملی آمریکا بود.

به ادعای مقام وابسته به وزارت خارجه آمریکا، هزینه‌ای که از بیمارستان‌های قدس شرقی دریغ می‌شود، به پروژه‌های مهم در دیگر بخش‌ها اختصاص خواهد یافت.

به گزارش مهر، واقعیت آن است که تصمیم فعلی در راستای تحت‌فشار قرار دادن فلسطینی‌ها برای واداشتن آنها به پذیرش معامله قرن است. این تصمیم در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز ماه‌های اخیر نظیر قطع کمک مالی آنروا، به‌رسمیت‌شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس، اتخاذ می‌شود.