گوشی های جدید اپل گران تر از حد تصور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایومک، منابع نزدیک به این شرکت می گویند ظاهرا اپل تصور می کند استقبال از آیفون های جدید بیشتر از حد تصور خواهد بود و از همین رو قصد دارد آنها را با قیمت بالاتری روانه بازار کند.

به عنوان مثال قبلا اعلام شده بود که آیفون ۶.۱ اینچی اپل با نمایشگر ال سی دی ۶۹۹ دلار قیمت خواهد داشت. اما تحلیل گران می گویند قیمت پایه این گوشی کمتر از ۸۴۹ دلار نخواهد بود.

علاوه بر این پیش بینی می شود که آیفون ایکس با نمایشگر ۵.۸ اینچی به قیمتی بین ۹۴۹ تا ۹۹۹ دلار به فروش برسد که خاطره عرضه آیفون ایکس در سال گذشته به قیمت ۱۰۰۰ دلار را زنده خواهد کرد.

برخی تحلیل گران می گویند حدود دوسوم کسانی که در حال حاضر از آیفون استفاده می کنند از دو سال قبل به این سو گوشی های خود را عوض نکرده اند و لذا به احتمال زیاد این بار به دنبال ارتقای گوشی های خود خواهند بود و همین امر احتمال خرید آیفون های جدید را بیشتر می کند.