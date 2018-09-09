کمیته انضباطی بیرانوند را توبیخ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران و بازیکنان تیم مقابل رخ داد. به همین دلیل صنعت نفت از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم صنعت نفت آبادان به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم پرسپولیس به جهت رفتار غیر ورزشی که سبب تحریک تماشاگران شد، به توبیخ کتبی محکوم شد.

دیدار تیم های خونه به خونه بابل و شاهین بوشهر از سری رقابت‌های جام حذفی در مرحله یک هشتم در شهر سیمرغ برگزار و از سوی تماشاگران منتسب به تیم میزبان تخلفاتی مبنی بر فحاشی، پرتاب اشیا و رفتار زننده صورت گرفت. بر همین اساس تیم خونه به خونه بابل به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی در تمامی مسابقات رسمی خانگی تا صدور رای لازم بدون حضور تماشاگر، دیدارهای خود را برگزار خواهد کرد.

مدیرعامل و سرپرست باشگاه نیز جهت ادای توضیحات در خصوص تخلفات صورت گرفته روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه باید در محل کمیته انضباطی حضور یابند.

آرای فوق قطعی است.