گروه های پشتیبان داعش حادثه بصره را سازماندهی کردند

مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتفاقات اخیر بصره و حمله به کنسولگری ایران، اظهار داشت: این موضوع هنوز به طور کامل بررسی نشده است اما با وجود این دولت عراق اعلام کرده است که شواهدی مبنی بر ارتباط این اخلال گران با سفارت آمریکا در اختیار دارد.

وی ادامه داد: تردیدی نداریم که کسانی که تا چندی پیش در پی تجزیه عراق بودند، هجوم داعش را تسهیل و پشتیبانی می کردند، بین شیعه و سنی در عراق اختلاف ایجاد می کردند و از ارتباط ایران وعراق ناراحت بودند، تلاش می کنند تا این اقدامات را سازماندهی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دولت عراق باید از این به بعد دقت و توجه بیشتری در حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عراق داشته باشد، اظهار داشت: پس از تعطیلات مجلس، کمیسیون امنیت ملی به طور جدی این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.