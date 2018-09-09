تامین معیشت بازنشستگان از مهمترین اولویت های تامین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا ملکشاهی روز یکشنبه بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۳۹۷ پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و آئین نامه اجرایی این قانون نیز توسط هیأت دولت مصوب شده که امسال اجرایی می شود.

وی افزود: کارت اعتباری برای بازنشستگان با همکاری بانک رفاه کارگران صادر می شود و این کارتها برای بازنشستگان امکان خرید اعتباری برابر با حقوق ماهیانه را فراهم خواهد ساخت و نگرانی بازنشستگان درباره زمان دریافت حقوق برطرف می شود.

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی ایلام اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را گامی در چارچوب بهبود وضعیت معیشت این افراد دانست و گفت: این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و براساس آن تاپایان سال دوم برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان امسال به اجرا گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه بازنشستگان و بیمه شدگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شوند، تایکد کرد: مهمترین مأموریت این سازمان خدمت رسانی به بازنشستگان و تأمین معیشت و درمان آنان است چرا که بازنشستگان سرمایه های ارزشمند جامعه و گنجینه هایی از تجربه هستند و استفاده از تجربه آنان مسیر رشد و تعالی جامعه را هموارتر می کند.

ملکشاهی افزود: بازنشستگان در طول ۳۰ سال خدمت بهترین روزهای زندگی خود را با تلاش و خدمت برای به حرکت درآوردن چرخ این مرز و بوم از هیچ تلاشی دریغ نکرده و مسئولان این سازمان باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب بهترین امکانات را در اختیار آنان قرار دهند.

چهار مرکز درمانی به بیمه شدگان خدمات رسانی می کنند

مدیر درمان تامین اجتماعی استان استان ایلام نیز در این آیین گفت: سازمان تامین اجتماعی ارج گذاری به مقام انسان را که همسو با راهبردهای کلان سازمان است سرلوحه امور خود قرار داده تا در روز ٢٥ ذی الحجه روز خانواده وتکریم بازنشستگان با قدر ‏شناسی تلاش صادقانه و تجارب ارزشمند بازنشستگان را ارج نهد.

کریم لاله ماژین افزود: دوران بازنشستگی آغاز یک تحول بزرگ در عمر هر فرد است و می توان با برنامه ریزی صحیح و نشاط آور از این دوران به نحو مطلوب استفاده کرد و باید علاوه بر مستمری ماهانه و خدمات درمانی خدمات دیگری چون پرداخت وام های ضروری، بیمه تکمیلی درمان، اعزام به سفرهای زیارتی و سیاحتی نیز به آنان ارائه شود.

وی در ادامه حذف دفترچه درمانی را از مهمترین اقدامات مدیریت درمان تامین اجتماعی در استان عنوان کرد و افزود: :حذف دفترچه درمانی در راستای تسهیل و رفاه بیمه شدگان و پزشکان به صورت الکترونیک ارائه می شود همچنین در راستای خدمات دهی به قشر بازنشسته و مستمری بگیر درصورت نیاز ویزیت رایگان در منزل انجام می شود.

لاله ماژین اظهار داشت : اکنون در سطح استان چهار مرکز درمانی، یک بیمارستان دی کلینیک، یک درمانگاه شماره ۲ به بیمه شدگان خدمات رسانی می کنند و سال گذشته نیز برای رفاه حال بیمه شدگان مرکز درمانی، دهلران با ۲ شیفت رد حال اراده خدمت به بیمارن است و دو مرکز نیز در شهرستان های مهران و دره شهر کلنگ زنی شدند که پس از رفع موانع کار اجرای آنها آغاز می شود.