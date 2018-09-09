برگزاری آزمون ایمنی و آتش نشانی برای مهندسین در ۵رشته مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون توسط دانشگاه امیرکبیر و با نظارت دوسازمان آتش نشانی و نظام مهندسی تهران در این دانشگاه انجام شد.

مهندس محمود قدیری معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی تهران در این باره ابراز داشت: با توجه به ثبت نام حدود ۳۵۰۰ نفردراین دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی، استقبال مهندسان رشته های مختلف دراین دوره خیلی خوب بود که این رقم معادل تمامی کسانی بودند که درطول سال های قبل دراین آزمون ها شرکت کرده بودند که البته درآزمون پایانی آن در روز گذشته تعدادی حضور نداشتند.

وی در تشریح دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی ویژه مهندسان، گفت: سازمان آتش نشانی تهران در راستای توسعه شهری درنظر دارد تمامی عوامل ذی مدخل در حوزه ایمنی اعم از سازمان نظام مهندسی، شهرسازی، شرکت بیمه، وزارت کار، وزارت مسکن و شهرسازی از پتانسیل و ظرفیت های آنها در توسعه شهری بهره برداری کند، که یکی از راه های توسعه ایمنی شهر، افزایش تعداد کارشناسان است که براساس قانون نظام مهندسی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴، وظیفه نظارت بر طراحی و ساخت و سازها(ساختمان های جدید) و یا توسعه بنای ساختمان های موجود برعهده سازمان نظام مهندسی است.

قدیری اضافه کرد: چون سازمان نظام مهندسی فاقد رشته مهندسی حریق است، ما برآن شدیم که از کارشناسان خبره ی این سازمان که درمقاطع مختلف تحصیلی فنی در رشته های مکانیک، عمران، برق و شیمی فارغ التحصیل شده اند تحت پوشش آموزش آتش نشانی قرار دهیم تا آنان در زمان طراحی و نظارت، ضوابط ایمنی و آتش نشانی ساختمان را لحاظ و اقدام کنند.

وی ادامه داد: براین اساس ما در حدود ۵ رشته شامل سیستم اعلام حریق، اطفای حریق، تهویه دود و محصولات حریق، مقاوم سازی سازه دربرابرحریق و ایمنی در معماری در سال های اخیر دوره آموزشی برگزار کردیم. این ۵ رشته را براساس استانداردهای بین المللی و فنی و محاسبات فنی و تخصصی تحت آموزش قرار دادیم که خوشبختانه سال به سال استقبال مهندسان از این موضوع بیشتر می شود چرا که کارفرمایان در زمان طراحی، مهندسینی را انتخاب می کنند که دارای تخصص های جانبی هم باشد چون هم هزینه اش کمتر می شود و هم این که وقت شان کمتر گرفته می شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: ازآنجایی که برای سازمان آتش نشانی هم خیلی راحت تراست که در زمان طراحی و نظارت، فاکتورهای ایمنی و آتش نشانی دیده شود، به همین خاطر ما اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کردیم و توانستیم تا اینجا موفقیت نسبی در ایجاد رغبت و میل مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی به موضوع ایمنی و آتش نشانی را بدست آوریم و حتی ازبین این افراد که دارای رتبه های بالا بودند به عنوان " استاد " انتخاب کردیم تا اندک اندک کار آموزش را هم به عهده خود آنان واگذار کنیم به گونه ای که سازمان آتش نشانی فقط یک نظارت عالیه داشته باشد.

وی با اشاره به این که هم اکنون اولین دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی توسط مهندسان به خوبی برگزار شده است، افزود: آزمون پایانی این دوره آموزشی و طراحی سوالات توسط دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته که این آزمون با نظارت مستقیم دو سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی با موفقیت برگزار شد.

محمود قدیری درپاسخ به این سوال که درآینده رشته مهندسی حریق در دانشگاه ها ایجاد خواهد شد یا خیر، گفت: با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی درنظراست اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی حریق برگزارشود که درصورت رفع مسائل اداری در وزارت علوم و این دانشگاه، سال آینده از طریق کنکور سراسری تعداد ۱۵ نفر در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش شوند.