هشدار انجمن حفاظت در برابر آتش نسبت به احتمال تکرار فاجعه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی حفاظت در برابر آتش، محمد رضا انبیائی با اشاره به بخشنامه‌ای که به تازگی از سوی شهردار تهران صادر و در آن ساختمان‌های زیر ۱۱ طبقه عملاً از شمول نظارت مستقیم سازمان آتش نشانی تهران خارج شده و به دفاتر الکترونیکی شهر واگذار شده اند، این تصمیم را با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه کنترل سازه‌ها در برابر آتش در کشور، دارای اشکال دانست و ابراز امیدواری کرد مراکز تصمیم گیرنده، نهادهای تخصصی را در تصمیم سازی دخالت داده و تصمیمات کارشناسی شده‌ای اتخاذ کنند.

وی با اشاره به قابلیت‌های فراوان ایجاد شده در کشور در حوزه تولید محصولات مرتبط با حفاظت در برابر آتش و ایجاد تجربیات بسیار ارزشمند در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، ضمن تشکر از تلاش‌های فراوان بخش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و همچنین کوشش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز، افزود: سازمان آتش نشانی تهران طی سال‌های اخیر با مشارکت جدی در تدوین آئین نامه‌ها و ضوابط ایمنی ساختمان‌ها، آموزش نهادهای حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع حفاظت در برابر آتش و همچنین اجرا و پیاده سازی موفق این آئین نامه‌ها، موفق به کاهش شدید ریسک در این بخش‌ها شده است و با توجه به اینکه ما در کشوری با این همه حادثه و شرایط نامساعد ایمنی زندگی می‌کنیم، نباید به جای اصلاح ضوابط در راستای ایمنی بیشتر، با حذف صورت مسأله، فقط کار را به ظاهر ساده کنیم. اطلاعات در طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین حریق در ساختمان‌های زیر ۱۱ طبقه رخ می‌دهد و این رویکرد با عنایت به عدم وجود زیرساخت‌های کافی و شفاف در این حوزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت فنی، هدر دادن خون شهدای آتش نشان و صرفاً لطف شهرداری به دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای افزایش درآمد است و به طور قطعی راهکار مناسبی در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش، نخواهد بود.

انبیائی با بیان اینکه با توجه به این رویکرد بایستی منتظر پلاسکوهای جدید باشیم افزود: این موضوع که سازمان آتش نشانی تهران با این سطح تخصصی و حرفه‌ای، صرفاً فعالیتش در حد نظارت باشد، جای تأسف دارد و انتظار این است که با اصلاح این بخشنامه حداقل امکان دستور توقف عملیات اجرایی در زمره فعالیت‌های سازمان آتش نشانی باقی بماند که از وقوع حوادث جدی امثال پلاسکو جلوگیری شود.

وی با اشاره به دلیل ذکر شده در بخشنامه صادر شده از سوی شهردار تهران، که تسریع در عملیات اجرایی در شهرداری ذکر شده است افزود: معتقدیم این اقدام این هدف را محقق نخواهد کرد و بهتر است با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و رفع نیازهای آن، شرایط تسریع بیشتر را فراهم کرد، هر چند طبق قانون مهلتی که برای بررسی در سازمان آتش نشانی دیده شده ۳ و ۷ روز در دو مرحله است و عملاً در درصد بالایی از موارد این موضوع رعایت می‌شود و نباید بابت این موضوع صورت مسأله را پاک کرد.

دبیر انجمن حفاظت در برابر آتش با اعلام آمادگی کامل این انجمن برای همکاری با شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور اصلاح این بخشنامه در راستای افزایش ایمنی در ساختمان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از تجربه و دانش مبسوط موجود در نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی در کشور، راهکارهای مطلوبی برای ادامه روند رو به بهبود شرایط ایمنی در ساختمان‌های کشور ایجاد شود.