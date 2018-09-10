به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی و کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی روزهای ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه در شهر ورشو لهستان برگزار شد.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ۱- استوان آندریا (صربستان) ۲- جیوی داویدووی (ایتالیا) ۳- نورسلیم سانایف (قزاقستان) و گئورگیوس پیلیدیس (یونان)

۶۱ کیلوگرم: ۱- گادجی مراد رشیداف (روسیه) ۲- کوات امیرتایف (قزاقستان) ۳- جوزف کولون (آمریکا) و کوری کلارک (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- احمد چاکایف (روسیه) ۲- ولادمیر خینچیگاشویلی (گرجستان) ۳- دیمیتار ایوانوف (بلغارستان) و کریستوف بینکوفسکی (لهستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- زورابی یاکوبیشویلی (گرجستان) ۲- اماندیک باکیف (قزاقستان) ۳- براندون سورنسن (آمریکا) و داورن ژوماگاجیف (قزاقستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- آوتاندیل کنتچادزه (گرجستان) ۲- وی ویو (چین) ۳- آندرج سوکالسکی (لهستان) و بولات ساکایف (قزاقستان)

۷۹ کیلوگرم: ۱- ماگومد رمضان اف (روسیه) ۲- داوید خوتسیشویلی (گرجستان) ۳- بختیار ایزباساروف (قزاقستان) و جانی بور (فرانسه)

۸۶ کیلوگرم: ۱- زبگنیو بارانوفسکی (لهستان) ۲- ساموئل بروکس (آمریکا) ۳- پیتر یانولوف (رومانی) و احمد آیبویف (مولداوی)

۹۲ کیلوگرم: ۱- باتیربک چاکولوف (روسیه) ۲- نورگالی نورگایپولی (قزاقستان) ۳- داوید مارساگیشویلی (گرجستان) و ساموئل شرر (سوئیس)

۹۷ کیلوگرم: ۱- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) ۲- مامد ابراگیموف (قزاقستان) ۳- چائوکیانگ یانگ (چین) ۴- پاولو اولینیک (مجارستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آنزور خیزریف (روسیه) ۲- روبرت باران (لهستان) ۳- ژی وی دنگ (چین) و کامیل کاسچیولک (لهستان)



کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- نورایر هاخویان (ارمنستان) ۲- ندیالکو پتروف (بلغارستان) ۳- سارگیس خاچاتریان (برزیل)

۶۰ کیلوگرم: ۱- ارباتو تیو (چین) ۲- گئورگ غریبیان (ارمنستان) ۳- مصطفی محمد (مصر) و آندرس آریو (اکوادور)

۶۳ کیلوگرم: ۱- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) ۲- نیکولای ویچف (بلغارستان) ۳- حسن محمد (مصر) ۴- ویرگیل بیکا (سوئد)

۶۷ کیلوگرم: ۱- گئورگ ساهاکیان (لهستان) ۲- کارن اصلانیان (ارمنستان) ۳- کنستانتین استاس (بلغارستان) و کاتسویوشی کاواسی (ژاپن)

۷۲ کیلوگرم: ۱- چنگیز ارسلان (ترکیه) ۲- دنیس هوروات (اسلواکی) ۳- میکو پلتوکانگاس (فنلاند) و دانیل سوینی (سوئد)

۷۷ کیلوگرم: ۱- کاراپت چالیان (ارمنستان) ۲- آرسن جلفالکیان (ارمنستان) ۳- الکس کسیدیس (سوئد) پاسکال ایزل (آلمان)

۸۲ کیلوگرم: ۱- امره کوش (ترکیه) ۲- اولکسی اوسنیاچ (اوکراین) ۳- جارنو آلاندر (فنلاند) و دانیل الکساندروف (بلغارستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- کریستوفر برگ (سوئد) ۲- الکساندر شیشمان (اوکراین) ۳- تدیوس میچالیک (لهستان) و تارک محمد (بلغارستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- تریسی هانکوک (آمریکا) ۲- نیکولای بایریاکوف (بلغارستان) ۳- نیکولوز کاخلاشویلی (ایتالیا) و سلیمان اربای (ترکیه) ۵- آرتور الکسانیان (ارمنستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- مانتاس کنیستاوتاس (لیتوانی) ۲- یاسمانی فرناندز (شیلی) ۳- اوسکار مارویک (نروژ) و رافال کراجوسکی (لهستان)