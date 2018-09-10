هنرمندان بازداشت شده تئاتر فردا آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، متن اطلاعیه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازداشت سعید اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» به این شرح است:

«ضمن ابراز خرسندی از حل موضوع لازم است از جامعه هنری، به ویژه هنرمندان تئاتر ایران به خاطر اتفاق ناخوشایند بازداشت ۲ هنرمند این عرصه عذرخواهی کنیم. احترام به قانون لازمه و نشانه هر جامعه تکامل یافته است بهتر این است که همه ما این مهم را مد نظر داشته باشیم. از سوی دیگر باید توجه داشت که نوع مواجهه با حوزه فرهنگ و هنر و اهالی آن بدلیل ظرافت ها و پیچیدگی و چند بعدی بودن آن باید متفاوت از سایر حوزه ها باشد. چه اینکه هنرمندان همواره مسئولانه در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام برداشته‌اند از این رو حفظ حرمت اهل هنر و صیانت از حقوق هنرمندان بویژه اصحاب هنر نمایش همواره مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر آن تاکید داشته و خواهد داشت. در پایان ضمن دلجویی مجدد از خانواده نجیب تئاتر، شایان ذکر است پیگیری مجدانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سکوت و به دور از هیاهو، در حل سریع موضوع موثر بود.»

در پایان به اطلاع می رساند که روند اداری و مراحل قانونی آزادشدن این ۲ هنرمند تئاتر، در ۲ روز گذشته طی شده و صبح فردا سه شنبه ۲۰ شهریور به نتیجه خواهد رسید.