شرکت های دانش بنیان در گلستان ۲۵ درصد ریزش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام عصر دوشنبه در نشست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با مدیران، روسا، فعالان دانش بنیان، فناوران و نخبگان استان گلستان، اظهار کرد: با شکل گیری معاونت علمی و فناوری، همه شاخص های دانش بنیانی و نوآوری که جایگاه خوبی نداشت، در این سال ها ارتقاء یافته است.

وی با بیان این که پارک علم و فناوری در استان نوپا است، افزود: این مجموعه در استان در سال ۹۲ شکل گرفته برای همین همه فعالیت های فناوری و نوآوری در استان جدید است.

حسام ادامه داد: در این سال ها تلاش کرده ایم تا اجزایی که می تواند به توسعه فناوری و شکل گیری و رشد اکوسیستم های نوآورانه شود را ارتقاء دهیم.

وی بیان کرد: تاکنون کانون های شکوفایی و خلاقیت، مراکز رشد، صندوق های پژوهش و فناوری را در استان ایجاد و بخش خصوصی را فعال کردیم، امروز هم مرکز نوآوری استان را افتتاح می کنیم.

حسام تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۹ شرکت و ۷۰ هسته و واحد فناور را در استان پذیرش کرده و مورد حمایت قرار داده ایم، تعداد شرکت های دانش بنیان استان در ارزیابی جدید با ۲۵ درصد ریزش به ۳۸ واحد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات و مسائل شرکت های دانش بنیان گفت: شرکتی که چندسال تمام محصولش دانش بنیان بود به یکباره از لیست شرکت های دانش بنیان خارج شده است، انتظار داریم که شرکت های فاقد شاخص دانش بنیانی ابتدا به سطح دو بروند و پس از آن در مورد آنها تصمیم گیری شود.

حسام افزود: بازار فروش و سخت گیری در صدور مجوزها از دیگر مشکلات شرکت های دانش بنیان است، مدیران و مسئولان باید به جوانانی که کسب و کار جدید و استارتاپ ها را راه اندازی کرده اند، اعتماد کنند و حداقل بازار را فراهم و صدور مجوزها را تسهیل کنند.