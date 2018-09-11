کاهش ۸۰۰ تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت به کیلویی ۹۰۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف خانی از کاهش ۸۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به دو روز گذشته در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به کیلویی ۹۰۰۰ تومان رسیده است.

وی قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم را در عمده فروشی درب کشتارگاه ۸۰۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۸۲۰۰ تومان و در مراکز خرده فروشی ۹۰۰۰ تومان است.

یوسف خانی قیمت خرده فروشی مرغ شمال را ۸۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۷۷۰۰ تومان است.

وی ادامه داد:همکاران ما توجه کنند قیمت های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش نمایند.