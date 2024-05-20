اعلام عزای عمومی در برخی کشورها در پی شهادت آیت الله رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از کشورهای جهان در پی شهادت رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه در حادثه سقوط بالگرد، عزای عمومی اعلام کردند.

اعلام عزای عمومی در پاکستان برای شهادت آیت الله رئیسی

پاکستان، به عنوان نخستین کشور اسلامی و همسایه بود که در همبستگی با مردم ایران یک روز عزای عمومی اعلام کرد.

در همین ارتباط، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز تسلیت در پی شهادت رئیس جمهور ایران اعلام کرد: پاکستان به نشانه احترام به رئیس جمهور و همراهانش و در همبستگی با ایران برادر، یک روز عزا برگزار خواهد کرد و پرچم آن نیمه برافراشته خواهد بود.

سه روز عزای عمومی در لبنان

نجیب میقاتی، رئیس دولت پیشبرد امور لبنان در پی شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان او در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

در بیانیه دفتر نخست وزیری لبنان آمده است که پرچم‌ها در نهادهای لبنان به مدت ۳ روز به حالت نیمه‌افراشته در خواهد آمد.

سه روز عزای عمومی در سوریه برای شهادت آیت الله رئیسی

در پی شهادت آیت‌الله ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان، دولت سوریه از ۳ روز عزای عمومی در این کشور خبر داد.

یک روز عزای عمومی در عراق برای شهادت آیت الله رئیسی

دولت عراق نیز پس از ارسال پیام رسمی و تسلیت به مردم ایران و رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت رئیس‌جمهور کشورمان و همراهان ایشان، از یک روز عزای عمومی در این کشور خبر داد.

اعلام یک روز عزای عمومی در هند

دولت هند هم ضمن اعلام تسلیت برای شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجهٔ ایران، فردا را در هند عزای عمومی اعلام کرد.

ترکیه یک روز عزای عمومی اعلام کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه اعلام کرد که کشور او بابت درگذشت رئیس‌جمهور ایران یک روز عزای عمومی اعلام می‌کند.

عزای عمومی برای یک چهارم مردم جهان

جمعیتی که برای آنان عزای عمومی اعلام شده است در ۶ کشور یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر است. این جمعیت معادل ۲۳ درصد -یک چهارم- کل ساکنان جهان است.

آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان عصر یکشنبه در حادثه سقوط بالگرد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. رئیسی برای افتتاح «سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، و بالگرد حامل وی و همراهانش در مسیر بازگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد.