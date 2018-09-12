حضور «سمت» در نمایشگاه تخصصی «کتب حوزوی» و نمایشگاه کتاب «ارومیه»

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مطالعه و تدوین (سمت) به منظور معرفی و عرضه تازهترین آثار خود، در «چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی» و نیز «شانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ارومیه» حضور خواهد داشت.
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان جهت تأمین کتابهای مورد نیاز اساتید و طلاب (برادران و خواهران) و همچنین تجهیز کتابخانههای مدارس علمیه به منابع علمی، اقدام به برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی کرده است. این نمایشگاه در حوزه کتب درسی، کمک درسی، آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی، به ارائه تازهترین آثار تخصصی میپردازد.
این نمایشگاه از ۴ الی ۱۲ مهرماه به مدت ۹ روز در مدرسه آیتالله العظمی خویی (ره) برگزار میشود و انتشارات دارالفکر به نمایندگی سازمان «سمت»، در این نمایشگاه حضور دارد.
همچنین ۳۵۹ امین نمایشگاه کتاب استانی با عنوان «شانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ارومیه» از ۲۰ تا ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۷ در پارک جنگلی شهر ارومیه و در محل نمایشگاههای بینالمللی این شهر، از ساعت ۹ تا ۱۲ و۱۶ تا ۲۱ برگزار میشود. «سمت» در این نمایشگاه با تازههای نشر و ۵۰۰ عنوان از کتابهای خود در غرفه شماره ، پذیرای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقهمندان است.
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