ترامپ از اتخاذ موضعی سخت در قبال چین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» روز سه شنبه در اظهاراتی خطاب به خبرنگاران حاضر در کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در تجارت با چین موضع بسیار سختی اتخاذ می کند.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز ساعاتی پیش در نشست خبری مشترک با «شی جین پینگ» همتای چینی خود که پس از همایش اقتصادی در شهر «ولادی وستک» روسیه برگزار شد، خطاب به خبرنگاران گفت که مسکو و پکن قصد دارند بیش از گذشته در مبادلات تجاری دوجانبه از پول ملی کشورهای خود (روبل روسیه و یوآن چین) استفاده کنند.

پوتین همچنین خاطرنشان کرد که این اقدام «با توجه به وجود خطرات در بازارهای جهانی، ثبات و امنیت داخلی در سرویسهای مرتبط به عملیاتهای واردات و صادرات در بانکها را افزایش می دهد».