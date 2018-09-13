حجت الاسلام عباس نظری به مناسبت آغاز ماه محرم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت این ماه و آداب آن اظهارداشت: احادیث و روایات متعددی راجع به حضرت امام حسین(ع) داریم که یکی از این احادیث معروف «ان الحسین مصباح الهداه و سفینه النجاه» است که در آن چند نکته نهفته که باید مورد توجه مردم قرار گیرد.

وی اضافه کرد: یک نکته این که حسین چراغ هدایت است و پیامبر فرمودند من دو امانت نزد شما می گذارم، قرآن و عترت که اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید.

نظری بیان کرد: امام حسین(ع) امانت پیامبر است و جامعه ای که در َضلالت و گمراهی باشد یک راه نجاتش تمسک عملی به امام حسین(ع) است.

وی یادآورشد: باید ببینیم امام حسین در عاشورا چه درس هایی داده است و آن را چراغ راه زندگی خود کنیم که یکی از این درس ها، مقاومت و ایستادگی و تقویت جبهه مقاومت، عزت خواهی و عدم پذیرش ذلت است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: امروز با گذشت ۱۳۸۰ سال از واقعه عاشورا عزت خواهی امام حسین(ع) هر ساله بیشتر میشود و یکی از مصادیق آن عظمت پیاده روی اربعین است.

وی گفت: ملت ما نیز با الهام از عاشورا هرگز زیر بار ظلم و ستم نرفته و با این کار موجب شده تا استکبار جهانی در مقابل فرهنگ سرخ عاشورا کم بیاورد و تسلیم شود.

نظری اضافه کرد: وقتی ابر قدرتی مانند آمریکا در مقابل جبهه مقاومت و حزب الله با شکست روبرو شده است نشان می دهد اگر ایمان داشته باشیم می توانیم در مقابل تجهیزات مدرن جنگی هم بایستیم و پیروز شویم.

وی اظهارداشت: مقاومت و پیروزی مردم بحرین، یمن، سوریه، عراق و لبنان از مصداق های دیگر پیروزی حق بر باطل است و ما نیز با اتکا به آموزه های دینی باید کاری کتیم تا اهل عاشورا و حسین شویم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: هر کس بخواهد در کشتی نجات امام حسین(ع) بنشیند باید اهل عاشورا و حسینی مرام واقعی باشد و آنچه امام شهیدان گفته عمل کند.

نظری گفت:ماه محرم بهترین فرصت برای آشنایی با فلسفه قیام حسین و نهضت عاشوراست به شرط آنکه از این حماسه تاریخی درس بگیریم و مسیر زندگی خود را حسینی کنیم.