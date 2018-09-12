به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سخنگوی جنبش انصار الله یمن به سخنان «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در مورد تحولات این کشور واکنش نشان داد.

وی گفت اظهارات این مقام آمریکایی نشان می دهد واشنگتن همچنان در مسیر تنش آفرینی و نقض قوانین بین المللی است.

روز گذشته وزیر خارجه آمریکا گفت به کنگره این کشور اعلام کرده است که دولت های عربستان و امارات در حال به انجام رساندن اقدامات آشکاری برای کاهش مخاطرات و آسیب رسیدن به شهروندان غیرنظامی و نیز زیرساخت های یمن در نتیجه عملیات های نظامی این دولت ها هستند!

این در حالی است که با گذشت بیش از ۳ سال تهاجم ظالمانه ائتلاف به سرکردگی سعودی به یمن، هر روز بر تعداد کشته شدگان غیرنظامی آن افزوده می شود.