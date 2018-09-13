به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که با حضور منوجهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری قزوین برگزار شد، گزارشی از مصوبات جلسه گذشته و پیگیری های انجام شده ارائه کرد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶۵ هزار بازرسی و نظارت توسط بازرسان سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام شده و در این راستا سه هزار و ۸۵۱ فقره پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان همچنین ضمن تقدیر از همکاری مردم در تهیه گزارش تخلفات موجود در سطح بازار و نیز احتکار کالا بیان کرد: تاکنون دو هزار و ۳۱۴ گزارش مردمی تهیه شده که تعداد ۵۸۴ فقره گزارش توسط بازرسان و ۲۷۵ فقره در زمینه قاچاق کالا و ۳۸۰ فقره تخلفات نانوایی دریافت شده است.

پرزحمت یادآورشد: طرح بازگشایی مدارس در استان از ۱۰ شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون ۴۰ فقره پرونده در زمینه گرانفروشی، تقلب تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت قزوین اظهارداشت:دراین طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی، احتکار، اختفاء و وامتناع از عرضه در دستور کار قرار دارد.

وی از استمرار برگزاری گشت مشترک با تعزیرات، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در سطح بازار با هدف تنظیم بازار هم خبر داد و گفت: یک محموله پکیج کشف شده با نرخ رسمی اعلام شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و با حکم دادستان استان، روز شنبه هفته آینده در واحدهای صنفی و مصالح فروشی سطح شهر قزوین و آبیک توزیع خواهد شد.

پرزحمت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه گرانفروشی و احتکار کالا موارد را با شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.