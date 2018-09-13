پویا نزهتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت دوباره علی کریمی به تیم سپیدرود رشت، اظهار کرد: با ورود وی نظم خاصی به تیم بازگشته و بازیکنان بیش از گذشته احساس تیم بودن می کنند.

وی با بیان اینکه تمرینات جدید و منظم کادر فنی سبب پیشرفت هر روزه بازیکنان شده است، افزود: قطعا با روند در پیش گرفته شده برای تیم در آینده نزدیک می توانیم نتایج از دست رفته را جبران کنیم.

مهاجم سپیدرود رشت با اشاره به تمرینات بدنسازی تیم، گفت: بازی های حذفی موقتی است. تیم باید بر ادامه فصل تمرکز کند که لازمه آن داشتن شرایط بدنی مساعد بوده و با توجه به فرصت به وجود آمده تمرکز تیم بر روی تمرینات بدنسازی است.

نزهتی با اشاره به بازی های جام حذفی، تاکید کرد: مشکلی برای بازی با ملوان نداریم و با تمام توان برابر این تیم ظاهر خواهیم شد.

وی در مورد روند بهبود شرایط مالی باشگاه نیز افزود: مسئولان تیم به خوبی بر کار خود واقف هستند و شرایط مالی و مطالبات بازیکنان را پیگیری و پرداخت می کنند.