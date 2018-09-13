به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ساخت و توسعه‌ راه‌های روستایی وزارت راه و شهرسازی که به دعوت پورابراهیمی به کرمان سفر کرده است، از راه‌های روستایی بخش مرکزی، چترود و کوهساران شهرستان راور بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت راه‌های روستایی شهرستان‌های کرمان و راور قرار گرفت.

بازدید از راه‌ های روستایی بخش مرکزی، چترود و کوهساران شهرستان راور و بررسی مشکلات راه‌ های روستایی در سفر مدیر کل ساخت و توسعه‌ راه‌ های روستایی وزارت راه و شهرسازی به کرمان صورت گرفت.

نشست جمع بندی این سفر به منظور بررسی اولویت های راه های روستایی و تخصیص اعتبارات با حضور فرماندار کرمان و بخشداران شهرستان‌ های کرمان و راور و معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان در محل فرمانداری کرمان برگزار شد.

حسن فدایی مدیرکل ساخت راه روستایی کشور در جلسه با فرماندار کرمان و بخشداران کرمان و راور اظهار داشت: در بحث اعتبارات ساخت راه روستایی در مضیقه هستیم ولی امیدواریم دِینی که مردم کرمان و راور برگردن ما دارند را تا حد امکان ادا کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از راه های روستایی بخش مرکزی، چترود و کوهساران شهرستان راور و تعیین اولویت های هر بخش گفت: در سفر امروز مدیرکل راه روستایی کشور به کرمان بهسازی و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های کرمان و راور مصوب شد که کار پایان بخشیدن به نیاز راه های روستایی شهرستان های راور و کرمان را سرعت می بخشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اقدامات مجلس در حوزه تخصیص اعتبار برای راه های روستایی خبر داد و گفت: در سفر مدیر کل راه روستایی به کرمان توافقات خوبی در زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران قبلی راه روستایی صورت گرفت.

پورابراهیمی افزود: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات استان کرمان است که شهرستان‌های راور و کرمان ۲۵ میلیارد تومان مطالبه پیمانکاران راه روستایی دارند که مقرر شد تا از طریق ارائه اسناد و اوراق بهادار و یا از طریق قیر این موضوع به شکلی جبران می‌شود.