رضوان حکیم زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمهیدات انجام گرفته تمام کلاس های آموزش ابتدایی سراسر کشور در اول مهرماه با حضور معلمان سر کلاس درس شروع خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز آموزش ابتدایی به نیروی متخصص و با تحصیلات مرتبط اظهار داشت: امیدواریم با برنامه ریزی و همکاری سایر دستگاه ها این مشکل نیز در آموزش ابتدایی حل شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در آموزش ابتدایی تاکید کرد: در راستای افزایش کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی امسال طرح کارآمد ویژه آموزش معلمان در سراسر کشور اجرا می شود

وی گفت: در طرح کارآمد برنامه های ویژه ای با هدایت مدرسه، مدیر مدرسه و با توجه به نیاز معلمان در راستای دانش افزایی و استفاده از تجارب یکدیگر در مدارس ابتدایی سراسر کشور اجرا می شود.

حکیم زاده با اشاره به لزوم تناسب محیط تربیتی مدراس ابتدایی به اقتضائات این دوره و همچنین لزوم اجرای الزامات سند تحول بنیادین در دوره ابتدایی ادامه داد: با توجه به این الزامات امسال برای پایه های اول تا سوم تکالیف مهارت محور اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح مشق شب و یا تکالیف در خانه حذف و مهارت های زندگی در فرصت های بیرون مدرسه به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در آموزش ابتدایی از طرح برنامه ویژه مدرسه برای پایه های سوم تا شش ابتدایی در سال جاری خبر داد و گفت: در این طرح با توجه به نظر شورای مدرسه، معلمان و مدیر دو ساعت از ساعت رسمی کلاس به نیازهای ویژه مدرسه و دانش اموزان اختصاص خواهد یافت.

وی با تاکید بر اشکالات موجود در طرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدایی اضافه کرد: کارگروه تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، معلمان با تجربه و ناظران ارزشیابی توصیفی تشکل شد و شیوه نامه جدید اصلاح شده به مدارس ابلاغ خواهد شد.