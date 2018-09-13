قیمت بلیت بازی پرسپولیس و الدحیل قطر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، قیمت بلیت بازی پرسپولیس برابر الدحیل در چارچوب دیدارهای برگشت مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸، مشخص و اعلام شد.

بنا بر این اعلام قیمت این بلیت ها، ۳۵ هزار تومان برای جایگاه، ۳۰ هزار تومان برای روبروی جایگاه و ۱۵ هزار تومان برای پشت دروازه ها و طبقه دوم خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه، ۲۶ شهریور در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد و امکان خرید بلیت از طریق سامانه فروش بلیت www.gishe۳.ir از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز پنج شنبه فراهم خواهد بود.