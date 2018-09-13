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۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

در واکنش به اظهارات فرانسویها؛

قاسمی: در برابر تمامیت ارضی کشورها نمی‌توان گزینشی رفتار کرد

قاسمی: در برابر تمامیت ارضی کشورها نمی‌توان گزینشی رفتار کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مقامات فرانسوی پیرامون اقدام کشورمان علیه تروریست‌ها در شمال عراق، گفت: در برابر تمامیت ارضی کشورها نمی‌توان گزینشی رفتار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ابراز نگرانی وزارت امور خارجه فرانسه از اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه تروریست‌ها در شمال عراق، با رد این اظهارات گفت: هیچ کشوری در خصوص امنیت ملی، تمامیت ارضی و تجاوز در هر شکل آن به مردم و خاک خود هرگز سکوت و مماشات نمی کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از قبل درباره تحرکات و اقدامات تروریستی و خرابکارانه این گروه تروریستی هشدارهای لازم را در دفاع از کیان کشور، به دولت عراق و مقامات منطقه کردستان عراق داده بود. این گروه تروریستی اخیرا طی عملیاتی ۱۱ تن از فرزندان و شهروندان ایران را به شهادت رساند که حداقل انتظار ملت ایران تنبیه آنان و برخورد قاطع به منظور پایان بخشیدن به این گونه عملیات ایذایی بود.

قاسمی در گفتگو با صداوسیما خاطرنشان کرد: ایران به دفعات در بیان مواضع خود، درباره مقابله با تروریسم و خشونت طلبی به هر شکل آن در مرزهای خود هشدارهای لازم را صریحا اعلام داشته است و بر این سیاست اصولی خود قاطعانه پای خواهد فشرد.

وی با انتقاد از سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت شده قبلی از داخل خاک عراق علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران، خواستار واقع بینی مقامات فرانسوی شد.

قاسمی در پایان با بیان اینکه تروریسم باید در هر شکل و در هر کجا بدون نظرداشت هر گونه ملاحظه سیاسی محکوم گردد، گفت: نمی توان در احترام به تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها با استاندارد های دوگانه و چندگانه و گزینشی رفتار کرد.

کد مطلب 4402465

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