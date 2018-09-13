موفقیت در جام حذفی یکی از اهداف باشگاه تراکتورسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین پیروانی عصر امروز در نشست خبری پیس از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان افزود: موفقیت در جام حذفی مسیر بسیار کوتاهی است که اگر تیم بتواند موفق عمل کند می تواند به لیگ قهرمانان آسیا صعود کند؛ بنابراین قصدمان شروع قدرتمندانه در بازی فردا است.

وی اظهار کرد: بازی فردا به دلیل قرعه دو تیم، حساسترین بازی است. ممکن است که عواملی هم بر عملکرد دو تیم تاثیر بگذارد که گرمای هوا یکی از این عوامل است اما به هر حال تیم ما یک هفته تمرین خوبی داشته و کاملا آماده است.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: به رغم تمام احترامی که برای تیم ملی و فدراسیون فوتبال قائلیم اما دو هفته، سه بازیکن اصلی ما در کنار تیم تمرین نداشتند و در معیت تیم ملی بودند و این یکی از دغدغه های ما در بازی فردا خواهد بود، امیدواریم فدراسیون و مسئولان امر تمهیدات بهتری را اتخاذ کنند تا ما از این پس بتوانیم از وجود بازیکنانمان بهتر و بیشتر استفاده کنیم.

پیروانی گفت: برای یک بازی خوب در مقابل صنعت نفت آماده ایم، صنعت نفت تیم قابل احترامی است و دارای هواداران پرشور و خیلی خوبی است؛ بنابراین امیدوارم فردا شاهد بازی بسیار خوبی از سوی دو تیم باشیم. محروم و مصدوم نداریم، در آمادگی کامل هستیم، به جز سه ملی پوش ما که از امروز به تیم ما اضافه شدند.

وی افزود: برای تیم تراکتور بسیار معقولانه هزینه کرده و تیم پرهزینه ای نیست، بازیکنان ستاره ما به بازیکنان جوان ما کمک می کنند، نگاهمان به یک تیم نباید تک بعدی باشد، اگر تیم‌هایی که آمدند و پس از دو تا سه سال محو شدند آنها را نباید با تراکتورسازی مقایسه کرد، قدمت و سابقه تیم تراکتورسازی هیچ گاه اجازه نمی دهد که مشکلی برای این تیم رخ دهد، تیم تراکتورسازی تیمی بسیار مردمی است به طوری‌که در بازی اول بیش از ۶۰ هزار نفر تیم را مورد حمایت قرار دادند.

پیروانی اظهار کرد: خوشحالم بازیکنانی به پیکره تیم تراکتور اضافه شدند که می توانند الگوی مناسبی برای بازیکنان جوان این تیم باشند، ای کاش می توانستید در تمرینات ما شرکت داشته باشید و شاهد تاثیرات بسیار مثبت بازیکنان ستاره بر روی بازیکنان جوان تیم باشید که به لحاظ رفتاری و اخلاقی بسیار اثر گذارند و بازیکنان را به خوبی حمایت می کنند.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: مطمئنم تیم تراکتورسازی آینده درخشانی دارد و موفق خواهد بود.