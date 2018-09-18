به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دقایق بازی شب گذشته استقلال و السد فرشید اسماعیلی هافبک خلاق آبی پوشان که در آن بازی هم یک پاس گل داد، از ناحیه زانو به شدت دچار آسیب دیدگی شد و قادر به ادامه بازی نشد.

شدت این آسیب دیدگی به حدی زیاد بود که مشکوک به پارگی رباط صلیبی است که در این صورت این بازیکن قطعا ماه های زیادی را از دست خواهد داد.

زانوی هافبک آبی ها به شدت متورم است و معاینات بالینی نمی تواند شدت این آسیب دیدگی را مشخص کند. دکتر نوروزی معاونت پزشکی آبی پوشان که همراه با کاروان این تیم بود، قبل از بازگشت به تهران به اعضای کادر پزشکی باشگاه اعلام کرد که وقت MRI بگیرند تا بلافاصله پس از حضور آبی پوشان در تهران این بازیکن تحت MRI قرار بگیرد تا میزان دقیق آسیب دیدگی وی مشخص شود.

اسماعیلی قطعا امروز MRI می دهد و آبی ها امیدوارند که این بازیکن دچار پارگی رباط صلیبی نشده باشد. اما آنچه مسلم است حتی اگر رباط صلیبی این بازیکن پاره هم نشده باشد، احتمال رسیدن این بازیکن به دیدار با نساجی ضعیف است.