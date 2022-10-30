به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته هشتم لیگ فوتبال امارات شب گذشته تیم شباب الاهلی به مصاف العین رفت و در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر ۱ به سود شباب به پایان رسید.

احمد نورالهی هافبک ایرانی از ابتدا در ترکیب تیم شباب الاهلی حضور داشت اما در اواسط نیمه دوم بعد از تکل شدید بازیکن حریف، دچار آسیب دیدگی شد. مرور تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد پای راست نورالهی به شکل عجیبی خم و کادر پزشکی الاهلی به سرعت بالای سر بازیکن ایران حاضر می‌شود.

نورالهی بعد از این برخورد، تعویض شد تا شک و تردیدها درباره آسیب دیدگی و پارگی رباط صلیبی او آن هم در فاصله سه هفته مانده تا شروع جام جهانی بالا بگیرد. نورالهی یکی از نفرات مدنظر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران است و در اردوی اتریش هم حضور داشت.

هرچند به نظر می‌رسید آسیب دیدگی نورالهی شدید است اما بعضی از حساب‌های کاربری و هواداری شباب الاهلی به نقل از برادر نورالهی، پارگی رباط صلیبی او را تکذیب کرده و اعلام کرده‌اند این بازیکن بعد از یک هفته می‌تواند دوباره بازی کند.

هافبک تیم ملی ایران قرار است امروز آزمایش MRI بدهد تا جزئیات بیشتری از آسیب دیدگی او مشخص بشود.

این اتفاق در حالی برای نورالهی رخ داد که فدراسیون جهانی فوتبال هفته گذشته با انتشار گزارشی درباره تیم ملی ایران، از نورالهی به عنوان یکی از پنج بازیکن کلیدی تیم کارلوس کی روش در جام جهانی نام برد؛ بازیکنی که باید به تماشای مسابقات او در این بازی‌ها نشست.

تیم ملی فوتبال ایران روز ۳۰ آبان در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف انگلیس می‌رود. آمریکا و ولز دیگر حریفان ایران در این رقابت‌ها هستند.