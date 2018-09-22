محمدرضا خاکی مدرس، مترجم و کارگردان تئاتر که پیش از این عنوان کرده بود قصد دارد نمایش «آتش سوزی ها» را در تالار وحدت به صحنه ببرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی صحبت هایی که با آقای صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی داشتم، قرار بر این بود که نمایش «آتش سوزی ها» نوشته وجدی معود را زمستان امسال در تالار وحدت به صحنه ببرم اما بعد از آن ملاقات دیگر موفق نشدم وی را ببینم تا درباره مقدمات اجرا صحبت کنیم.

وی ادامه داد: به تازگی بعد از بارها تلفن زدن موفق شدم ملاقاتی با آقای حسینی معاون هنری وزارت ارشاد داشته باشم و درباره اجرای نمایش با او صحبت کنم و نامه ای هم در این باره خطاب به او نوشتم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ام. این نمایش نیاز به امکانات صحنه ای ویژه ای دارد و حداقل از ۶ ماه قبل باید تکلیف اجرای آن مشخص شده باشد تا ما بتوانیم تمرین ها و آماده سازی نمایش را آغاز کنیم. تا زمانی که تکلیف اجرا مشخص نیست وارد شدن به پروسه پیش تولید معنایی ندارد.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: من ۱۵ ماه است که در حال مذاکره و رایزنی برای اجرای این اثر نمایشی هستم اما متاسفانه به جایی رسیده ام که احساس می کنم دارد به من بی احترامی می شود و رفتارهایی می بینم که برخورنده است. این روزها حالم زیاد خوب نیست چون وقتی که به گذر عمر، تلاشی که این همه سال کرده ام و درسی که خوانده ام و آموزشی که سال هاست به جوانان می دهم، فکر می کنم این رفتارها برایم آزاردهنده می شود.

خاکی در پایان صحبت هایش متذکر شد: با این شرایط ترجیحم این است که نمایش را با عده‌ای از دانشجویان تئاتر در تماشاخانه‌ای که حتما لازم نیست با حضور سلبریتی ها پر شود و مکانی غیرلاکچری به صحنه ببرم چون در این حالت با فضای امیدوارکننده ای روبرو هستم و دیگر کسی فقط به فکر پول نیست.

«آتش سوزی ها» ماجرای دوقلوهایی است که با ابهام بزرگی نسبت به گذشته خود مواجه می شوند و به دنبال یافتن واقعیت زندگی و گذشته خود هستند.