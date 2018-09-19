حریفان تیم ملی والیبال در مرحله دوم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی جهان به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان در حال برگزاری است. تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی مسابقات با کسب چهار پیروزی از پنج بازی , و با مجموع ۱۱ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه D به مرحله دوم صعود کرد.

ملی پوشان ایران حال باید در گروه G این مرحله از مسابقات با تیم های آمریکا، بلغارستان و کانادا دیدار خواهند داشت. دیدارهای مرحله دوم از ۳۰ شهریور ماه آغاز و ملی پوشان ایران در شهر صوفیه بلغارستان به مصاف حریفان می رود.

د رمرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۱۶ تیم حاضر در چهار گروه چهار تیمی دیدارهای خود را دنبال می کنند. پس از پایان رقابت های این مرحله نیز صدرنشین های هر گروه به همراه دو تیم برتر سایر گروه ها موفق به صعود به مرحله سوم خواهند شد.

در مرحله سوم نیز دو گروه سه تیمی تشکیل و تیم ها رقابت خواهند کرد که در پایان این مرحله هم دو تیم حذف و چهار تیم برای تعیین فینالیست ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.



رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و تیم ملی ایران که در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت‌های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.