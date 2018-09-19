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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۵

جانشین انتظامی شهرستان ملکشاهی خبر داد:

توقیف ۱۰ وسیله نقلیه متخلف در ملکشاهی

توقیف ۱۰ وسیله نقلیه متخلف در ملکشاهی

ایلام-جانشین انتظامی شهرستان ملکشاهی از توقیف ۱۰ وسیله نقلیه متخلف در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفرعلی کرمی گفت: با هدف ارتقای کمی و کیفی نظم و امنیت و برخورد قانونی با مخلان نظم وامنیت، طرح های متعدد شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان ملکشاهی قرار دارد که به صورت مستمر اجرا می شوند.

وی افزود: در این طرح شش دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو فاقد پلاک و مدارک توقیف و به پارکینگ دلالت داده شدند.

وی در ادامه اضافه کرد: در همین راستا ۳ نفر معتاد متجاهر نیز دستگیر و مقادیر قابل توجهی انواع قرص های روان گردان نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ کرمی با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با اراذل و اوباش بیان کرد: برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم از وظایف ذاتی پلیس خدمتگزار و از حقوق شهروندی است که به جد پیگیری می شود.

جانشین انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان گفت: افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها و آحاد مردم است و با مشارکت همگان، دستاوردهای پلیس خدمتگزار پایدار خواهد ماند.

کد مطلب 4407196

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