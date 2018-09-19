توقیف ۱۰ وسیله نقلیه متخلف در ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفرعلی کرمی گفت: با هدف ارتقای کمی و کیفی نظم و امنیت و برخورد قانونی با مخلان نظم وامنیت، طرح های متعدد شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان ملکشاهی قرار دارد که به صورت مستمر اجرا می شوند.

وی افزود: در این طرح شش دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو فاقد پلاک و مدارک توقیف و به پارکینگ دلالت داده شدند.

وی در ادامه اضافه کرد: در همین راستا ۳ نفر معتاد متجاهر نیز دستگیر و مقادیر قابل توجهی انواع قرص های روان گردان نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ کرمی با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با اراذل و اوباش بیان کرد: برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم از وظایف ذاتی پلیس خدمتگزار و از حقوق شهروندی است که به جد پیگیری می شود.

جانشین انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان گفت: افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها و آحاد مردم است و با مشارکت همگان، دستاوردهای پلیس خدمتگزار پایدار خواهد ماند.