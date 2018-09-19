توصیه های لازم بهداشتی برای توزیع نذورات در مراسم عزاداری محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) و توزیع گسترده نذورات در این مراسم، لازم است نکات بهداشتی در توزیع نذورات بطور کامل رعایت شود.

توصیه های بهداشتی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشتی برای توزیع نذورات در مراسم عزاداری محرم به شرح زیر است:

هرگونه پخت و پز باید در مکان هایی با شرایط بهداشتی صورت پذیرد، کلیه افراد درگیر در تهیه و توزیع غذا باید دارای کارت بهداشت معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی در هنگام ارائه خدمت ضروری است، مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد و توصیه می شود از مواد غذایی مشمول بسته بندی که مورد تایید وزارت بهداشت است استفاده شود .

مردم از فرآورده های خام دامی با کشتار مجاز و یا بسته بندی شده که مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی است استفاده کنند، از نمکهای بسته بندی ید دار تصفیه شده دارای مجوز ساخت از سازمان غذا و دارو در تهیه و پخت غذا استفاده شود، در تهیه غذا از روغن های دارای مجوز ساخت از سازمان غذا و دارو با ترانس پایین استفاده شود.

این گزارش حاکیست باید از ظروف مناسب در آشپزی استفاده شود. در هنگام توزیع غذا، از راه رفتن افراد توزیع کننده غذا بر روی سفره ها خودداری شود، از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای محیط به مدت طولانی (حداکثر دو ساعت) خودداری شود. در صورت الزام به نگهداری بیشتر از دو ساعت، باید مواد غذایی پخته در زیر ۴درجه سانتی گراد یا در بالای ۶۳ درجه سانتی گراد (روی شمعک گاز) نگهداری تا درجه حرارت ماده غذایی به زیر ۶۳درجه نرسد.

باید از نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل یخچال و یا سردخانه خودداری شود. در صورت توزیع سبزی و سالاد، رعایت مراحل چهارگانه سالم سازی الزامی است و توصیه می شود از سالاد و سبزی بسته بندی شده با پروانه ساخت از وزارت بهداشت استفاده شود. در ضمن با نصب تابلوها و یا اطلاعیه ممنوعیت استعمال دخانیات و جمع آوری زیر سیگاری ها، از استعمال مواد دخانی در محل های مسقف خودداری شود.

همچنین برای پرهیز از ابتلا به بیماری از آب آشامیدنی سالم استفاده شود. شستشو و گندزدایی مستمر ظروف چندبار مصرف که برای توزیع آب، چای و مواد غذایی استفاده می شود، صورت پذیرد. در صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف برای توزیع چای و مواد غذایی گرم، از ظروف یکبار مصرف مناسب ترجیحا" ظروف یکبارمصرف گیاهی ، سلولزی و آلومینیومی استفاده شود. استفاده از ظروف یکبار مصرف پلی استایرینی برای مواد غذایی و نوشیدنی گرم و داغ (بالای ۶۵درجه سانتی گراد ) مناسب نیست.

بر اساس دستورالعمل معاونت بهداشت باید ضمن رعایت نظافت، شستشو و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی نسبت به نصب سیستم لوله کشی مایع دستشویی و یا نصب جای مایع محتوی مایع دستشویی اقدام شود. پسماند های تولید شده به صورت بهداشتی جمع آوری، انتقال و دفع شود. به ویژه در کنار هر ایستگاه صلواتی، سطل یا کیسه جهت جمع آوری مرتب ظروف و لیوان های یکبار مصرف استفاده شده نگهداری شود. توزیع آب، شربت و یا شیر در بین دسته های عزاداری و یا در مراسم با لیوان یکبار مصرف صورت گیرد و از فرو بردن لیوان و پارچ به داخل ظروفی که آب و شربت داخل آن است، جلوگیری شود.

احشام مورد استفاده برای ذبح و قربانی از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشکی تهیه شود. کلیه دست اندر کاران مساجد به منظور حفظ و ارتقای سلامت عزاداران، از توزیع هرگونه مواد غذایی و نوشیدنی داغ در ظروف یکبار مصرف پلاستیکی جدا خودداری نمایند و نسبت به جایگزینی آن با ظروف یکبار مصرف به ترتیب اولویت با پایه گیاهی، سلولزی (کاغذی) و آلومینیومی جهت توزیع غذا و نوشیدنی اقدام کنند.