آغاز ثبت نام قبول شدگان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ این دانشگاه اعلام شد.

پذیرفته شدگان باید طبق جدول زمانبندی اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت ثبت نام حضوری به مکان اعلام شده مراجعه کنند.

کلیه پذیرفته شدگان اعم از ورودی نیمسال اول و دوم ملزم به ثبت نام حضوری هستند.

پذیرفته شدگان باید جهت ثبت نام اینترنتی از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ شهریور به آدرس https://medical.sbmu.ac.ir به بخش دانشجویان جدیدالورود مراجعه کنند.

در صورت بروز اشکال در مراحل ثبت نام اینترنتی، مشکلی در روند ثبت نام ایجاد نمی شود و دانشجویان می توانند در روز مراجعه حضوری به کارشناس آموزش موارد را اعلام کنند.

پذیرفته شدگان باید طبق دستور العمل سازمان سنجش کلیه مدارک خود را همراه داشته باشند . علاوه بر آن بهمراه داشتن مدارک ذیل نیز الزامی است.

اصل مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم، اصل و یا گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی و کپی آن، اصل ریزنمرات دوره سه ساله و ریزنمرات پیش دانشگاهی و کپی آن، ۱۲ قطعه عکس پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، رشته)، اصل و ۲ سری کپی تمام صفحات شناسنامه، اصل و ۲ سری کپی از کارت ملی، برادران اصل و کپی مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آنان باشد را بهمراه داشته باشند، اصل دفترچه بیمه از جمله مدارک ثبت نام است.

بهیاران پذیرفته شده در رشته پرستاری معرفی نامه مبنی بر داشتن ۳ سال خدمت به عنوان بهیار و کارمندان دولت، اصل و حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی بدون قید و شرط باید همراه داشته باشند.

تمامی پذیرفته شدگان باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و نسبت به درخواست تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و ارسال آن به این دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام کنند و اصل رسید دریافتی از پیشخوان دولت را در زمان ثبت نام همراه داشته باشند.

شهریه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با افزایش علی الحساب ۱۲ درصد سال ۹۶ نیز اعلام شده است.

به این ترتیب شهریه یک ترم مقطع کاردانی به مبلغ ۴۷.۳۵۸.۰۸۰ ریال، مقطع کارشناسی به مبلغ ۶۸.۷۴۵.۶۰۰ ریال و دکتری عمومی به مبلغ ۱۲۲.۲۱۴.۴۰۰ ریال است. ضمن اینکه شهریه دانشجویان دندانپزشکی (پردیس خودگردان) در دوره بالینی ترمی حداقل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش خواهد داشت.

بر اساس زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ خانم ها در یکشنبه اول مهر و آقایان در دوشنبه دوم مهرماه باید به نشانی های اعلام شده در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کنند.

خانم ها در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، تکنسین پروتز های دندانی، داروسازی، علوم تغذیه، صنایع غذایی، پرستاری، مامایی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، ایمنی صنعتی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، تکنولوژی پرتودرمانی یکشنبه اول مهرماه ۹۷ به دانشکده های اعلام شده مراجعه کنند.

آقایان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، تکنسین پروتز های دندانی، داروسازی، علوم تغذیه، صنایع غذایی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، مهندسی صنایع، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، تکنولوژی پرتودرمانی دوشنبه دوم مهرماه ۹۷ به دانشکده های اعلام شده مراجعه کنند.

خانم ها در رشته های پزشکی ، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت عمومی با کدهای متفاوت باید در روز سه شنبه سوم مهر و آقایان در رشته های پزشکی و پرستاری با کدهای متفاوت در روز چهارشنبه چهارم مهرماه ۹۷ به دانشکده های اعلام شده مراجعه کنند.