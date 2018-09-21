آماری از تعداد دختران فراری نداریم/افزایش روند ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته، در حوزه زنان، جوانان و خانواده، شاهد اظهارنظرهایی از سوی وزیر ورزش و جوانان، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و برخی مسئولان بوده ایم؛ مهمترین اخبار حوزه جوان و خانواده در هفته گذشته به این شرح بوده است:

آماری از میزان افزایش یا کاهش تعداد دختران فراری نداریم

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص دختران فراری نیز گفت: آماری از اینکه تعداد دختران فراری در کشور و اینکه آیا رو به افزایش است یا نه، نداریم، اما راهکار برای مقابله با این موضوع، آموزش خود مراقبتی و حقوق خود و توان افزایی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده و امید است که شورای نگهبان نیز زودتر آن را تصویب کند . ما برای اجرای لایحه آماده‌ایم که به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان بسیار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه اکنون گفت و گوی بین‌نسلی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: گفت و گوی ملی خانواده نیز برنامه دیگری است که فکر می‌کنیم یکی از اهداف مهم آن، توجه به فرزندان و جوانان و دختران است و باید مطالبات آن‌ها شنیده شود و آسیب‌ و خشونت‌های داخلی خانواده کاهش یابد.

بیش از ۱۸۰ هزار دیدار با خانواده های شهدا در ۶ماهه نخست سال

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در قالب اجرای طرح سپاس و در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۸۱ هزار و ۲۸۴ مورد دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران انجام شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن هنرمند در مورد برنامه های دیدار با جامعه ایثارگری افزود: در طرح سپاس و دیدارهای حضوری، ۴۳۵ هزار و ۴۹۵ دیدار در سال ۱۳۹۶ انجام‌ شده، همچنین ۱۶۳ هزار و ۳۲۴ ارتباط تلفنی در سال ۱۳۹۶ و ۷۲ هزار ارتباط تلفنی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ با ایثارگران صورت گرفته است.

هنرمند خاطرنشان کرد: در شش ‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، بیشترین مشارکت در اجرای طرح سپاس به ترتیب از سپاه پاسداران با ۱۵ هزار ۳۸۹ دیدار، فرمانداران ۱۰ هزار و ۳۹۲ دیدار، ائمه جمعه با ۱۰ هزار و ۲۲۰ دیدار، نیروی انتظامی چهار هزار و ۴۹ دیدار، شهرداری ها چهار هزار و پنج مورد دیدار و بخشداری ها سه هزار و ۸۸۸ دیدار ثبت ‌شده است.

افزایش روند ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با افزایش وام ازدواج، شاهد افزایش روند ازدواج در ۶ ماه نخست امسال هستیم.

محمدمهدی تندگویان معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در هفتادمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: سال گذشته و امسال توانستیم به افراد متقاضی وام ازدواج، وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم. همچنین از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که در صف دریافت وام بودند، به یک میلیون و ۱۱۷ هزار نفر وام پرداخت شد و بالای ۹۶ درصد از آن محقق شد.

وی با بیان اینکه از اول امسال در کل کشور ۶۷۳ هزار نفر در خواست وام ازدواج کردند، ادامه داد: از مجموع این افراد، ۴۳۷ هزار و ۹۱۴ نفر (۶۵/۶۳ درصد) وام ۱۵ میلیونی دریافت کردند و در مجموع ۶ هزار و ۵۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و دولت با تمام مشکلات به تعهدات خود عمل کرد.

تندگویان افزود: در زمینه اعطای وام ازدواج، دولت از سال گذشته تاکنون توانسته است به روز رسانی انجام دهد و کسی که درخواست وام کند به روز و ظرف مدت یک ماه می‌تواند وام ۱۵ میلیونی خود را دریافت کند.

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد با افزایش وام ازدواج، ما شاهد افزایش روند ازدواج در ۶ ماه اول سال هستیم، گفت: افزایش روند ازدواج می‌تواند منوط به افزایش وام ازدواج یا تاثیر فرهنگ و باورهای مردم باشد که این امر در ۶ ماه اول سال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

توزیع لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم بضاعت

معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از توزیع بسته‌های لوازم التحریر به ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بین دانش‌آموزان کم بضاعت تحت پوشش این سازمان در طرح « لبخند مهر» خبر داد.

محمدعلی کوزه‌گر با بیان اینکه سازمان بهزیستی در مجموع ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مددجو را تحت پوشش دارد، گفت: این افراد به طور مستقیم از سازمان بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند و حدودا شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار هستند. غیر از حدود ۳۵ هزار دانش‌آموزی که مستقیم در خانه‌های بهزیستی سکونت دارند، تعداد بسیار زیاد دیگری از کودکان در خانه و در کنار خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند و خانواده ‌هایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و مستمری می‌گیرند.

نیازمند بررسی کارشناسی تغییر دامنه سنی جوانی هستیم

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه دستگاههای مختلف باید نظراتشان را درباره تغییر دامنه سن جوانی اعلام کنند گفت: نیازمند جمع بندی نظرات کارشناسی در این زمینه هستیم.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در هفتادمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به این نکته که حتی یک نفر از اعضای سمن های حوزه جوان در جریان ناآرامی های دی ماه گذشته مشارکت نداشته و دستگیر نشده اند گفت: این مساله نشان دهنده این است که اگر زمینه مشارکت مدنی مردم را فراهم کنیم انتقادات خود را از مجرای قانونی پیگیری می کنند.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: به دنبال این هستیم که مشکلات جوانان را با کمک منابع و امکانات دولتی حل کنیم.

وی در خصوص تغییر دامنه سن جوانی گفت: باید با استفاده از توان کارشناسی پیامدهای تغییر این دامنه سنی را در دستگاههای مختلف بررسی کنیم.

سلطانی فر افزود: نیازمند جمع بندی نظرات کارشناسان دستگاههای مختلف در این خصوص هستیم.

اقدامی در زمینه لایحه تامین امنیت زنان انجام نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون اقدامی در زمینه لایحه تامین امنیت زنان انجام نشده است.

پروانه سلحشوری در نشست بررسی لایحه تامین امنیت زنان در بیم ‌ها و امیدها افزود: نام این لایحه «منع خشونت علیه زنان» بود که به «تأمین امنیت زنان» تغییر کرد؛ دو سال و نیم است که قرار شده این لایحه به مجلس برسد، اما در پیچ ‌و خم ‌هایی قرار گرفته که تاکنون هیچ طرح و لایحه ای چنین مراحلی را طی نکرده است.

وی ادامه داد: وقتی ما به مجلس آمدیم، گفتند پنج سال است که لایحه در دست بررسی است، تغییراتی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آن اعمال و دوباره به دولت تحویل داده شد تا به مجلس ارسال شود اما لایحه به قوه قضائیه ارجاع ‌شد زیرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و باید قوه قضائیه درباره آن نظر بدهد.

این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دیدار سال گذشته فراکسیون زنان با علمای قم، گفت: اکثریت علما بر لایحه تامین امنیت زنان تاکید داشتند و خواهان این بودند که درباره خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم زیرا زنان زیادی نسبت به آزار و اذیت در منزل، به آنها مراجعه می‌ کردند و معتقد بودند این وظیفه ماست که ورود کنیم. با وجود تاکید علما این مقاومت عجیب است؛ اسلام دین آرامش است اما گاهی تعریفی از زن ارائه می ‌شود که می‌گویند زن جنس دوم است و این باعث می‌ شود ضرورت چنین قوانینی احساس نشود.