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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

به درخواست انگلیس؛

نشست‌اضطراری شورای‌امنیت درباره یمن امروز برگزار می‌شود

نشست‌اضطراری شورای‌امنیت درباره یمن امروز برگزار می‌شود

نشست‌اضطراری شورای‌امنیت درباره یمن امروز به درخواست نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک منبع دیپلماتیک در مقر سازمان ملل به خبرنگاران اعلام کرد که شورای امنیت امروز جمعه به و درخواست «کارین بیرس» نماینده دائم انگلیس در این سازمان برای بررسی اوضاع در یمن نشست اضطراری برگزار می کند.

هیات آمریکا که ریاست شورای امنیت در ماه جاری را بر عهده دارد، تا کنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

با توجه به ادامه حملات ددمنشانه سعودی ها به کشور یمن و تداوم محاصره ظالمانه، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری مهلک وبا قرار دارند.

کد مطلب 4408002

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