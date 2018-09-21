ضعف ناوگان دشمن در مقابل ایران/ آب به آسیاب دشمن نریزیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: ناوگان دشمن در هر نقطه دنیا اقتدار دارد اما در مقابل جمهوری اسلامی ایران آنقدر ضعیف است که برای رسیدن به اهداف خود تنها می تواند دست به توطئه بزند و توان مقابله ندارد.

وی افزود: دشمن می بیند انقلاب ما در استکبار ستیزی ۴۰ سال عمر دارد و توانسته همه توطئه ها را از بین ببرد و از روز اول خود قدرتمندتر شده و آنهاقدرت خود را از دست داده اند، به همین دلیل تلاش می کند مقابل رشد این ملت را بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دشمنان در این راستا تلاش می کنند به نسل جوان اینطور القا کند راهی که در ۴۰ سال گذشته رفته ایم اشتباه بوده است و وقتی جوانان کشور که گذشته را ندیده اند با مشکلات امروز مواجه می شوند در آرمان های انقلاب شک کرده و فکر می کنند راه را عوضی رفته ایم.

امام جمعه مشهد گفت: در جنگ رسانه ای با ابزار مختلف به ما ناامیدی تلقین می کنند تا نسبت به آینده بدبین شده و انقلاب نتواند مسیر خود را ادامه دهد.

وی تاکید کرد: تایید عملکرد دولت توسط رهبر معظم انقلاب به دلیل خبرنداشتن از سوء تدبیرها نیست و ایشان به همه موضوعات و جزئیات زندگی مردم آگاه هستند، این حمایت ها به دلیل این است که در شرایط حساسی قرار داریم و نباید حرفی بزنیم که دشمن در جنگ رسانه ای به حرف های ما استدلال کرده و ندانسته آب به آسیاب دشمن بریزیم.

علم الهدی تاکید کرد: آنچه در میدان جنگ اقتصادی ما را قوی نگه می دارد آموزه های عاشورا و مقاومت در دوران دفاع مقدس است. ما در دوران جنگ سختی های بیشتری نسبت به امروز داشتیم اما توانستیم دشمن را شکست داده و آنها را به عقب برانیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مسئولان در شرایط فعلی کشور کنار نایستند تا عده ای به خاطر سود و منفعت برای مردم مشکل ایجاد کرده و مایحتاج مردم را احتکار کنند. در جنگ رسانه ای و اقتصادی باید همه در یک صف بایستیم و مسئولان نیز مواظب باشند برای حل مشکلات اقتصادی کشور دوباره ما را به دست دشمن نسپارند.

وی تاکید کرد: دبیر کمیته «اف ای تی اف»مسئول خزانه داری آمریکا بوده، چرا باید دوباره ملت و کشور را بخواهیم در اختیار آمریکایی ها قرار دهیم؟ مسئولان دولت و مجلس باید به این مهم توجه کنند. یک بار با ارز و سکه تدبیر کردید و این همه مشکل ایجاد شد، نباید دوباره با« اف ای تی اف»این سوء تدبیرها تکرار شود.