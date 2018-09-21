  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

امام جمعه مشهد:

ضعف ناوگان دشمن در مقابل ایران/ آب به آسیاب دشمن نریزیم

ضعف ناوگان دشمن در مقابل ایران/ آب به آسیاب دشمن نریزیم

مشهد- امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه ناوگان دشمن با همه قدرتی که در دنیا دارد، در مقابل ایران ضعیف است، گفت: در شرایط فعلی همه باید در یک صف باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: ناوگان دشمن در هر نقطه دنیا اقتدار دارد اما در مقابل جمهوری اسلامی ایران آنقدر ضعیف است که برای رسیدن به اهداف خود تنها می تواند دست به توطئه بزند و توان مقابله ندارد.

وی افزود: دشمن می بیند انقلاب ما در استکبار ستیزی ۴۰ سال عمر دارد و توانسته همه توطئه ها را از بین ببرد و از روز اول خود قدرتمندتر شده و آنهاقدرت خود را از دست داده اند، به همین دلیل تلاش می کند مقابل رشد این ملت را بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دشمنان در این راستا تلاش می کنند به نسل جوان اینطور القا کند راهی که در ۴۰ سال گذشته رفته ایم اشتباه بوده است و وقتی جوانان کشور که گذشته را ندیده اند با مشکلات امروز مواجه می شوند در آرمان های انقلاب شک کرده و فکر می کنند راه را عوضی رفته ایم.

امام جمعه مشهد گفت: در جنگ رسانه ای با ابزار مختلف به ما ناامیدی تلقین می کنند تا نسبت به آینده بدبین شده و انقلاب نتواند مسیر خود را ادامه دهد.

وی تاکید کرد: تایید عملکرد دولت توسط رهبر معظم انقلاب به دلیل خبرنداشتن از سوء تدبیرها نیست و ایشان به همه موضوعات و جزئیات زندگی مردم آگاه هستند، این حمایت ها به دلیل این است که در شرایط حساسی قرار داریم و نباید حرفی بزنیم که دشمن در جنگ رسانه ای به حرف های ما استدلال کرده و ندانسته آب به آسیاب دشمن بریزیم.

علم الهدی تاکید کرد: آنچه در میدان جنگ اقتصادی ما را قوی نگه می دارد آموزه های عاشورا و مقاومت در دوران دفاع مقدس است. ما در دوران جنگ سختی های بیشتری نسبت به امروز داشتیم اما توانستیم دشمن را شکست داده و آنها را به عقب برانیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مسئولان در شرایط فعلی کشور کنار نایستند تا عده ای به خاطر سود و منفعت برای مردم مشکل ایجاد کرده و مایحتاج مردم را احتکار کنند. در جنگ رسانه ای و اقتصادی باید همه در یک صف بایستیم و مسئولان نیز مواظب باشند برای حل مشکلات اقتصادی کشور دوباره ما را به دست دشمن نسپارند.

وی تاکید کرد: دبیر کمیته «اف ای تی اف»مسئول خزانه داری آمریکا بوده، چرا باید دوباره ملت و کشور را بخواهیم در اختیار آمریکایی ها قرار دهیم؟ مسئولان دولت و مجلس باید به این مهم توجه کنند. یک بار با ارز  و سکه تدبیر کردید و این همه مشکل ایجاد شد، نباید دوباره با« اف ای تی اف»این سوء تدبیرها تکرار شود.

کد مطلب 4408032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها